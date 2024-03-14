"Вест Хэм" ворвался в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив "Фрайбург" в ответном матче 1/8 финала со счетом 5:0.

"Вест Хэму" удалось открыть счет уже на девятой минуте, когда после подачи углового мяч прошел через гущу игроков к дальней штанге, а там своевременно оказался Лукас Пакета — 1:0.



На 32-й минуте Джаррод Боуэн вывел "молотобойцев" вперед по итогам двухматчевого противостояния, пробив низом с подступов к штрафной площади — 2:0.



Второй тайм начался с того, что хозяева Лондонского стадиона сделали счет разгромным. Аарон Крессуэлл подхватил мяч за пределами штрафной, вошел внутрь площадки и пробил в дальний угол ворот — 3:0.



"Фрайбург" окончательно потерял веру в себя и в концовке пропустил еще дважды. Сперва Кудус совершил сольный проход со своей половины поля до чужой штрафной, не замечая защитников — 4:0. А затем Мохаммед с дистанции поразил нижний угол ворот — 5:0.



"Вест Хэм" блестяще реабилитировался за поражение 1:0 в Германии неделю назад и теперь дожидается назначенной на пятницу жеребьевки четвертьфинальной стадии турнира.



"Вест Хэм" (Англия) — "Фрайбург" (Германия) — 5:0 (2:0) по сумме двух матчей — 5:1



Голы: Пакета 9, Боуэн 32, Крессуэлл 52, Кудус 77, 85.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Зума, Крессуэлл, Соучек, Альварес (Филлипс 76), Кудус (Ингс 86), Пакета (Уорд-Проуз 62), Боуэн (Эрси 86), Антонио (Джонсон 79).