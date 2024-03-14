"Вест Хэм" ворвался в четвертьфинал Лиги Европы

Мохаммед Кудус "Вест Хэм" ворвался в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив "Фрайбург" в ответном матче 1/8 финала со счетом 5:0.

"Вест Хэму" удалось открыть счет уже на девятой минуте, когда после подачи углового мяч прошел через гущу игроков к дальней штанге, а там своевременно оказался Лукас Пакета — 1:0.

На 32-й минуте Джаррод Боуэн вывел "молотобойцев" вперед по итогам двухматчевого противостояния, пробив низом с подступов к штрафной площади — 2:0.

Второй тайм начался с того, что хозяева Лондонского стадиона сделали счет разгромным. Аарон Крессуэлл подхватил мяч за пределами штрафной, вошел внутрь площадки и пробил в дальний угол ворот — 3:0.

"Фрайбург" окончательно потерял веру в себя и в концовке пропустил еще дважды. Сперва Кудус совершил сольный проход со своей половины поля до чужой штрафной, не замечая защитников — 4:0. А затем Мохаммед с дистанции поразил нижний угол ворот — 5:0.

"Вест Хэм" блестяще реабилитировался за поражение 1:0 в Германии неделю назад и теперь дожидается назначенной на пятницу жеребьевки четвертьфинальной стадии турнира.

"Вест Хэм" (Англия) — "Фрайбург" (Германия) — 5:0 (2:0) по сумме двух матчей — 5:1

Голы: Пакета 9, Боуэн 32, Крессуэлл 52, Кудус 77, 85.

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Зума, Крессуэлл, Соучек, Альварес (Филлипс 76), Кудус (Ингс 86), Пакета (Уорд-Проуз 62), Боуэн (Эрси 86), Антонио (Джонсон 79).


Метки Вест Хэм, Лига Европы, Фрайбург

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2024 22:50

Количество просмотров Просмотров: 278

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 14.03.2024 23:11 # lfc-krr
    Ну, можно и спать идти! По быстрому управились

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  2. dexter 14.03.2024 23:11 # dexter
    КОРОЛИ!

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  3. sausage 14.03.2024 23:10 # sausage
    Юрген, выпуская U12, хорош уже

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  4. electric 14.03.2024 23:10 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  5. sausage 14.03.2024 23:09 # sausage
    Норм ебалочка пошла)

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  6. electric 14.03.2024 23:08 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  7. electric 14.03.2024 23:07 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  8. redwhitegun 14.03.2024 23:01 # redwhitegun
    5:0 (2:0) по сумме двух матчей — 5:1

    Источник: http://fapl.ru/posts/106412/

    Ясно =)

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  9. brown-ale 14.03.2024 22:56 # brown-ale
    Мойес могет!

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  10. takernotagiver 14.03.2024 22:55 # takernotagiver
    После ЛК надо им брать ЛЕ

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  11. lahmatyj 14.03.2024 22:51 # lahmatyj
    Хорошая игра.

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  12. electric 14.03.2024 22:51 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

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