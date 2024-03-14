Матсен уверен, что заиграл бы в "Челси"

Левый защитник Ян Матсен посетовал, что так и не получил своего шанса в "Челси" в первой половине сезона.

В рамках Премьер-Лиги Матсен отметился единственным появлением в стартовом составе и еще 11 раз выходил на замену. Дефицит игровых минут в "Челси" заставил Яна отправиться в аренду в дортмундскую "Боруссию" в январе.



Матсен расстроен, что все так сложилось. 22-летний голландец был уверен, что сможет заиграть в "Челси", если получит полноценный шанс.



"В меня верили в "Челси", но когда вы находитесь под давлением, порой тренеру сложно давать играть каждому — особенно молодым талантам с потенциалом. Он должен принимать решения в интересах команды. Будучи молодым игроком, ты должен смириться с этим. Иногда это несправедливо, но, возможно, это было лучшее решение для клуба и других игроков в команде. Я уважаю это. Но я хочу играть в футбол".



"Мой план заключался в том, чтобы остаться в "Челси". Мне хватило предыдущих аренд. Я думал, что готов выступать за большие клубы. Но иногда так бывает в футболе. Я получил не так много возможностей. Это не конец света, но ты должен быть готов к такому сценарию. Ты всегда должен верить, потому что в футболе все может быстро измениться".



"В "Челси" я тренировался с большой самоотдачей. Я продолжал верить, что воспользуюсь своим шансом, когда его получу. Ты хочешь играть в каждом матче, и просто важно быть терпеливым. Не позволяй своим стандартам снизиться, потому что иначе ты дашь тренеру повод сказать: "Возможно, по этой причине он и не играет", — сообщил Матсен The Guardian.