Митчелл возглавляет шорт-лист "Ньюкасла" на замену Эшуорту

"Ньюкасл" составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену своему спортивному директору Дэну Эшуорту.

В прошлом месяце Эшуорт уведомил "Ньюкасл" о своем желании принять поступившее ему предложение от "Манчестер Юнайтед", после чего был отправлен в оплачивамый отпуск, рассчитанный до конца 2025 года.



По информации The Telegraph, исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс продвигается в переговорах с "Юнайтед" о компенсации за Эшуорта, чтобы Дэн приступил к работе с "красными дьяволами" раньше.



Параллельно с этим "Ньюкасл" ищет нового спортивного директора, и во главе шорт-листа "сорок" находится Пол Митчелл, прежде поработавший в "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и "Монако".



Дополняют список "Ньюкасла" спортивный директор "Брентфорда" Фил Джайлс, технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен, а также Тиагу Пинту, последним местом работы которого была "Рома".