"Брайтон" опасается, что Де Дзерби уйдет летом

Роберто Де Дзерби "Брайтон" все больше опасается ухода своего главного тренера Роберто Де Дзерби грядущим летом.

В предыдущие недели 44-летнего Де Дзерби сватали в "Ливерпуль", "Челси", "Барселону" и "Баварию".

Как сообщает The Times, "Брайтон" опасается, что будет бессилен помешать уходу Де Дзерби, несмотря на то, что Роберто имеет контракт до 2026 года.

В последнее время Де Дзерби перестал чувствовать себя счастливым в "Брайтоне". Роберто недоволен глубиной состава "чаек", что помешало ему продвинуться в Лиге Европы.

Контракт Де Дзерби предусматривает возможность прекращения в конце сезона за 11 миллионов фунтов, и Роберто чувствует себя готовым попробовать себя на более высоком уровне.


Метки Брайтон, Де Дзерби, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2024 20:00

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