"Брайтон" опасается, что Де Дзерби уйдет летом

"Брайтон" все больше опасается ухода своего главного тренера Роберто Де Дзерби грядущим летом.

В предыдущие недели 44-летнего Де Дзерби сватали в "Ливерпуль", "Челси", "Барселону" и "Баварию".



Как сообщает The Times, "Брайтон" опасается, что будет бессилен помешать уходу Де Дзерби, несмотря на то, что Роберто имеет контракт до 2026 года.



В последнее время Де Дзерби перестал чувствовать себя счастливым в "Брайтоне". Роберто недоволен глубиной состава "чаек", что помешало ему продвинуться в Лиге Европы.



Контракт Де Дзерби предусматривает возможность прекращения в конце сезона за 11 миллионов фунтов, и Роберто чувствует себя готовым попробовать себя на более высоком уровне.