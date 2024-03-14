"Брайтон" опасается, что Де Дзерби уйдет летом
"Брайтон" все больше опасается ухода своего главного тренера Роберто Де Дзерби грядущим летом.
В предыдущие недели 44-летнего Де Дзерби сватали в "Ливерпуль", "Челси", "Барселону" и "Баварию".
Как сообщает The Times, "Брайтон" опасается, что будет бессилен помешать уходу Де Дзерби, несмотря на то, что Роберто имеет контракт до 2026 года.
В последнее время Де Дзерби перестал чувствовать себя счастливым в "Брайтоне". Роберто недоволен глубиной состава "чаек", что помешало ему продвинуться в Лиге Европы.
Контракт Де Дзерби предусматривает возможность прекращения в конце сезона за 11 миллионов фунтов, и Роберто чувствует себя готовым попробовать себя на более высоком уровне.
14.03.2024 20:00
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