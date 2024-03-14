Уайт отказался от вызова в сборную Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что защитник "Арсенала" Бен Уайт отказался от вызова в национальную команду.

В этом сезоне 26-летний Уайт является одним из лучших игроков "Арсенала", который лидирует в Премьер-Лиге и достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Учитывая это, отсутствие Уайта среди 25 игроков, вызванных в английскую сборную на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии стало сюрпризом, но так решил сам Бен.



"Сидя здесь, я не могу сказать, что своей формой он не заслуживал вызова. На прошлой неделе наш технический директор получил звонок от (спортивного директора "Арсенала") Эду, который сказал, что Бен не хочет, чтобы его рассматривали для вызова в сборную Англии на этот раз".



"Очень жаль, потому что этот игрок мне очень нравится, я брал его на Евро, когда он выступал за "Брайтон", а также на Чемпионат Мира".



"Я разговаривал с ним после Катара, потому что хотел использовать его. Но он сдержанно на это отреагировал, и я не знаю точной причины".



"Однако я должен уважать это. Я хочу оставить дверь открытой для него, потому что он хороший игрок и может делать разницу для сборной Англии. Он недоступен для нас, и я лишь добавлю, что между нами совершенно нет проблем", — цитирует Саутгейта Sky Sports.