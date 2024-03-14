"Челси" хочет купить Лени Йоро

"Челси" заинтересован в приобретении юного защитника "Лилля" Лени Йоро.

Ожидается, что в конце этого сезона "Челси" попрощается с 39-летним Тиаго Силвой. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино уже начал постепенно выводить бразильского ветерана из стартового состава.



Пока Почеттино избавляет свою команду от зависимости от Силвы, боссы "Челси" ищут нового центрального защитника, и Evening Standard может подтвердить, что на радаре у "синих" находится Йоро.



Йоро идеально соответствует трансферной политике "Челси", к своим 18 годам сыграв уже 49 матчей за "Лилль". Однако в борьбе за талантливого француза "синие" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, включая ПСЖ.



Помимо Йоро, в шорт-листе "Челси" по укреплению центра обороны также значатся Усман Диоманде из "Спортинга" и Жан-Клер Тодибо из "Ниццы".