Де Брюйне не вызван в сборную Бельгии из-за травмы паха

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не был вызван в сборную Бельгии из-за травмы паховых мышц.

32-летний Де Брюйне был чрезвычайно возмущен своей заменой на 69-й минуте матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (1:1).



По словам главного тренера бельгийской сборной Доменико Тедеско, пах беспокоил Де Брюйне на протяжении нескольких последних матчей, поэтому было принято решение не вызывать Кевина на поединки против Ирландии 23 марта и Англии 26 марта.



"Я не знаю, связано ли это с задней поверхности бедра. Это травма паха. Мы узнали о травме Кевина Де Брюйне вчера. Я поговорил с ним и с доктором. Мы решили исключить любой риск".



"Мы хотим дать ему время на восстановление. До Евро остается три месяца, и это не время, чтобы мы рисковали своими игроками", — цитирует Тедеско Evening Standard.



Ожидается, что теперь Де Брюйне пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Ньюкасла" в ближайшую субботу. Также под вопросом оказывается участие Кевина в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" 31 марта.



Добавим, в 13 матчах в 2024 году Де Брюйне забил два гола и отдал 13 результативных передач за "Сити" во всех соревнованиях.