"Арсенал" подтвердил новый контракт с Уайтом

Как и ожидалось, "Арсенал" официально подтвердил, что защитник Бен Уайт заключил новый контракт с клубом.

Лишь сегодня утром издание The Athletic сообщило, что после нескольких месяцев переговоров "Арсенал" и Уайт договорились о продлении сотрудничества. А сейчас этому поступило подтверждение.



По информации BBC, новый контракт 26-летнего игрока сборной Англии рассчитан до 2028 года.



После своего перехода из "Брайтона" за 50 миллионов фунтов летом 2021 Уайт сыграл 122 матча за "Арсенал" и забил четыре гола.



"Это замечательная новость, что Бен связал свое будущее с клубом. Бен является ключевым игроком для нас, он профессионал топ-уровня с духом победителя, и он подает примет каждый день. Мастерство, целеустремленность и позитивный настрой Бена так важны, но также он обладает отличным характером и является отличным человеком. Мы предвкушаем дальнейшее сотрудничество с Беном в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.