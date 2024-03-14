Собослаи считает, что "Ливерпуль" может выиграть все четыре трофея в этом сезоне

Доминик Собослаи Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи считает, что у его команды "довольно хорошие шансы" завершить этот сезон с четырьмя трофеями.

Завоевав Кубок Лиги в прошлом месяце, сейчас "Ливерпуль" продолжает борьбу с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги, одной ногой находится в четвертьфинале Лиги Европы, а в воскресенье поспорит с "Манчестер Юнайтед" за попадание в полуфинал Кубка Англии.

Собослаи предвкушает это испытание, но понимает, что для пополнения своей трофейной комнаты "Ливерпулю" придется попотеть.

"Мы уже выиграли один, и у нас остается еще три. Лично я хочу выиграть все четыре, но мы должны думать только о ближайшем матче. Впереди еще длинный путь. Думаю, мы готовы".

"Думаю, у нас довольно хорошие шансы, но так думает каждый — спросите игроков "Манчестер Сити" или игроков "Арсенала". Однако мы должны потрудиться ради этого — оно не возникнет из ниоткуда и не прыгнет к нам в руки. Мы должны стараться изо всех сил, кто бы ни выходил в стартовом составе. Мы являемся командой и должны сражаться друг за друга", — цитирует Собослаи Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 662

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Последние комментарии:




  1. goonner 14.03.2024 14:26 # goonner
    Ну всё, теперь покерные - это не Арсенал)

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  2. skydreams 14.03.2024 13:48 # skydreams
    покерёнок?

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  3. tihinya-moiyobir 14.03.2024 13:27 # tihinya-moiyobir
    Топовейший трансфер.

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  4. girasimus 14.03.2024 13:25 # girasimus
    Началось, обычно лавочники больше всех трещат, нет чтоб в игре доказывать, а то в матче с МС два момента заруинил.

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  5. gunars 14.03.2024 13:15 # gunars
    фантазер)

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  6. electric 14.03.2024 13:00 # electric
    Конечно может. КНЯЗИ!!!

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