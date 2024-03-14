Собослаи считает, что "Ливерпуль" может выиграть все четыре трофея в этом сезоне

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи считает, что у его команды "довольно хорошие шансы" завершить этот сезон с четырьмя трофеями.

Завоевав Кубок Лиги в прошлом месяце, сейчас "Ливерпуль" продолжает борьбу с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги, одной ногой находится в четвертьфинале Лиги Европы, а в воскресенье поспорит с "Манчестер Юнайтед" за попадание в полуфинал Кубка Англии.



Собослаи предвкушает это испытание, но понимает, что для пополнения своей трофейной комнаты "Ливерпулю" придется попотеть.



"Мы уже выиграли один, и у нас остается еще три. Лично я хочу выиграть все четыре, но мы должны думать только о ближайшем матче. Впереди еще длинный путь. Думаю, мы готовы".



"Думаю, у нас довольно хорошие шансы, но так думает каждый — спросите игроков "Манчестер Сити" или игроков "Арсенала". Однако мы должны потрудиться ради этого — оно не возникнет из ниоткуда и не прыгнет к нам в руки. Мы должны стараться изо всех сил, кто бы ни выходил в стартовом составе. Мы являемся командой и должны сражаться друг за друга", — цитирует Собослаи Sky Sports.