Маунт перешел в МЮ "не по футбольным причинам"

Полузащитник Мейсон Маунт перешел в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом "не по футбольным причинам".

Только накануне "Юнайтед" объявил, что Маунт возобновил тренировки после травмы икроножной мышцы.



С момента своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов и до этой травмы Мейсон успел сыграть только 12 матчей за "Юнайтед", никак себя не проявив.



Маунту очень тяжело далось расставание с "Челси" прошлым летом — Мейсон был вынужден покинуть родной клуб, не договорившись о продлении своего истекавшего через год контракта.



Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на источник в раздевалке "Юнайтед", Маунт сделал выбор в пользу "красных дьяволов" прошлым летом "не по футбольным причинам".



По всей видимости, главным фактором для Маунта были деньги. По крайней мере, именно в этом Мейсона — в оскорбительном тоне — обвиняли фанаты "Челси" во время визита на "Олд Траффорд" в декабре.