Маунт перешел в МЮ "не по футбольным причинам"
Полузащитник Мейсон Маунт перешел в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом "не по футбольным причинам".
Только накануне "Юнайтед" объявил, что Маунт возобновил тренировки после травмы икроножной мышцы.
С момента своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов и до этой травмы Мейсон успел сыграть только 12 матчей за "Юнайтед", никак себя не проявив.
Маунту очень тяжело далось расставание с "Челси" прошлым летом — Мейсон был вынужден покинуть родной клуб, не договорившись о продлении своего истекавшего через год контракта.
Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на источник в раздевалке "Юнайтед", Маунт сделал выбор в пользу "красных дьяволов" прошлым летом "не по футбольным причинам".
По всей видимости, главным фактором для Маунта были деньги. По крайней мере, именно в этом Мейсона — в оскорбительном тоне — обвиняли фанаты "Челси" во время визита на "Олд Траффорд" в декабре.
14.03.2024 12:00
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Просто в Челси срут на своих воспитанников-тащеров, вот и всё. Маунт хотел хороший контракт с зарплатой, соответствующей его вкладу в клуб и перспективам. Но был послан на хуй, так же как будет послан нахуй Галлахер. А Боэли лучше купит ещё пару обезьян, которые будут за еду по полю бегать, ну и с соответствующим результатом - 11-10 место. А местные пенсы с артуркой во главе будут орать, что они топы.
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Сколько он кстати получает?
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