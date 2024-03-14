Стало известно, как Артета оскорбил Консейсау

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета действительно оскорбил семью своего коллеги Сержиу Консейсау из "Порту" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В минувший вторник "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Порту", в серии послематчевых пенальти вырвав путевку в четвертьфинал элитного европейского турнира.



После матча на "Эмирейтс" Консейсау обвинил Артету в оскорблении, при этом авторитетные источники утверждали, что Микель свою вину отрицает.



"Во время матча Микель Артета повернулся к скамейке и оскорбил мою семью по-испански. В конце я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет среди нас", — сказал Консейсау.



По информации Daily Mail, Артета произнес по-испански фразу "concha de tu madre", которая дословно переводится как "оболочка твоей матери", но чаще всего является оскорбительной отсылкой к женской вагине.



Добавим, обоих родителей Консейсау уже нет в живых. Отец разбился на мотоцикле, когда Сержиу было 16 лет. А спустя два года умерла мать, которая имела серьезные проблемы со здоровьем, приковавшие ее к инвалидному креслу.