Делегация МЮ отправилась в турне по Европе

Делегация "Манчестер Юнайтед" отправилась в турне по Европе, готовясь к летнему трансферному окну.

Ожидается, что "Юнайтед" проявит большую активность на трансферном рынке грядущим летом, причем не только в плане приобретений, но и в плане расставаний.



Эти ожидания связаны с покупкой сэром Джимом Рэтклиффом доли в "Юнайтед" и сопутствующими изменениями в структуре управления клубом.



Подготовка к лету идем полным ходом. Спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто и директор по футбольным переговорам Мэтт Харгривз пообедали вместе со спортивным директором "Барселоны" Деку в минувший понедельник, а во вторник встретились с коллегами из "Атлетико".



По информации ESPN, Мерто и Харгривз также проведут встречи с представителями "Реала" и клубов из Португалии и Италии.



Одной из причин визита боссов "Юнайтед" в Испанию является нападающий Мейсон Гринвуд, который сейчас находится в аренде в "Хетафе". Продажа 22-летнего англичанина, оцениваемого в 40 миллионов фунтов, остается наиболее вероятным сценарием.