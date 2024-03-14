Делегация МЮ отправилась в турне по Европе

Эрик Тен Хаг и Джон Мерто Делегация "Манчестер Юнайтед" отправилась в турне по Европе, готовясь к летнему трансферному окну.

Ожидается, что "Юнайтед" проявит большую активность на трансферном рынке грядущим летом, причем не только в плане приобретений, но и в плане расставаний.

Эти ожидания связаны с покупкой сэром Джимом Рэтклиффом доли в "Юнайтед" и сопутствующими изменениями в структуре управления клубом.

Подготовка к лету идем полным ходом. Спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто и директор по футбольным переговорам Мэтт Харгривз пообедали вместе со спортивным директором "Барселоны" Деку в минувший понедельник, а во вторник встретились с коллегами из "Атлетико".

По информации ESPN, Мерто и Харгривз также проведут встречи с представителями "Реала" и клубов из Португалии и Италии.

Одной из причин визита боссов "Юнайтед" в Испанию является нападающий Мейсон Гринвуд, который сейчас находится в аренде в "Хетафе". Продажа 22-летнего англичанина, оцениваемого в 40 миллионов фунтов, остается наиболее вероятным сценарием.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерто

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2024 10:00

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  1. mansoor 14.03.2024 10:33 # mansoor
    Обсуждался обмен Гринвуда и Гави с доплатой. А вот с Атлетико вопрос. Неужели хотят Фелиша. Полюбому обмен.

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  2. keane16 14.03.2024 10:26 # keane16
    скинуть за 40 воспитанника, топаря с двумя рабочими ногами, скоростью, дриблингом, оставаясь с гарначами, антони, рэшфордами. пиздец ебанутые гавнари

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