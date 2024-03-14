Анонс ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Вест Хэм", "Ливерпуль" и "Брайтон" проведут свои ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ФРАЙБУРГ 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз



Дважды победив "Фрайбург" на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Европы, неделю назад "Вест Хэм" проиграл в гостях у немецкой команды со счетом 1:0.



Теперь "молотобойцы", в прошлом сезоне ставшие победителями Лиги Конференций, вынуждены играть на победу, и к ответному матчу они подходят после ничьей 2:2 против "Бернли" в минувшее воскресенье.



- "Вест Хэм" одержал только две победы в 2024 году, а из шести последних домашних матчей во всех соревнованиях выиграл только один.



- Включая квалификацию, "Вест Хэм" выиграл все 10 последних домашних матчей в еврокубках, забив 25 голов и ни разу не пропуская больше одного.





- "Фрайбург" потерпел лишь одно поражение в семи последних матчах во всех турнирах.



- "Вест Хэм" преодолел групповой этап Лиги Европы со 100-процентным результатом дома, ни разу не пропустив в трех матчах.



- "Фрайбург" может похвастать только одной победой в пяти выездных матчах в 2024 году (1 ничья, 3 поражения).



Крайний защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмери находится под вопросом из-за травмы ноги. Максвелу Корне сыграть не позволит повреждение задней поверхности бедра.



ЛИВЕРПУЛЬ — СПАРТА 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Неделю назад "Ливерпуль" отпраздновал победу 1:5 в Праге, что делает ответный матч формальностью и дает главному тренеру Юргену Клоппу возможность поберечь ключевых игроков перед битвой с "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии в ближайшее воскресенье.



"Мы должны игнорировать результат (первого матча), но не игру. Если говорить об игре, то они имели огромные моменты против нас и создавали нам огромные проблемы временами. Кувину (Келлехеру) пришлось совершить ряд выдающихся сейвов, и именно об этом я помню, а не о забитых нами голах, потому что мы забили их на индивидуальном мастерстве", — сообщил Клопп.



- Прежде "Ливерпуль" и "Спарта встречались трижды. Все три раза — в Лиге Европы, и "красные" ни разу не уступили (2 победы, 1 ничья).



- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из восьми последних матчей во всех соревнованиях (7 побед, 1 ничья).



- "Спарта" не знает побед уже три матча кряду во всех турнирах, в двух из них не забив.



- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 22 домашних матчей в этом сезоне, в 16 из них забивая минимум три гола.



- "Спарта" потерпела три поражения в четырех выездных матчах в этом розыгрыше Лиги Европы.



В стартовый состав "Ливерпуля" готов вернуться нападающий Мохамед Салах, окончательно восстановившийся после травмы задней поверхности бедра. Возобновил тренировки в преддверии этого матча Райан Гравенберх.



БРАЙТОН — РОМА 23:00



Судя по всему, этим матчем "Брайтон" завершит свое выступление в Лиге Европы, потому что поражение 4:0 от "Ромы" в первой встрече оставляет "чайкам" исключительно математические шансы.



Возможно, в другой раз "Брайтон" и сподобился бы на "камбэк", но сейчас команда Роберто Де Дзерби находится не в лучшей своей форме, несмотря на победу 1:0 над "Ноттингем Форест" в минувший уикенд.



- До "Брайтона" еще ни одна английская команда не проигрывала матч в плей-офф Лиги Европы с разницей в четыре гола.



- Прежде еще ни одна команда не отыгрывала дефицит в четыре гола в двухматчевом противостоянии плей-офф Лиги Европы.



-"Рома" одержала только одну победу в 22 последних выездах к английским командам в еврокубках — 0:1 против "Ливерпуля" в 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2000/01.



- "Рома" не выиграла ни одного из семи последних выездных матчей в плей-офф еврокубков.



"Брайтон" по-прежнему лишен травмированных Джека Хиншелвуда, Каору Митомы и Жоау Педру.