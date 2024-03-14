Расследование полиции может помешать МЮ продать Антони

Полицейское расследование может помешать "Манчестер Юнайтед" продать вингера Антони грядущим летом.

На днях стало известно, что не только гражданская полиция Сан-Паулу, но и полиция Большого Манчестера продолжает расследование в отношении Антони, которого бывшая девушка Габриэла Каваллин обвинила в неоднократном применении физической силы.



По информации The Telegraph, "Юнайтед" открыт к продаже Антони грядущим летом, даже если это будет сопряжено со значительными финансовыми потерями, потому что два года назад игрок обошелся "красным дьяволам" в 86 миллионов фунтов, и сейчас выручить такие деньги за него не представляется возможным.



Однако упомянутые расследования в Бразилии и Англии могут нарушить планы "Юнайтед". Обвинения Каваллин крайне серьезны, и 24-летнему вингеру даже может грозить тюремный срок, если он будет признан виновным.



Добавим, сам Антони, который не появляется в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги с 30 декабря, категорически отрицает свою вину, но пока ему не удалось убедить следователей закрыть дело.