Бен Уайт заключил новый контракт с "Арсеналом"
Защитник "Арсенала" Бен Уайт заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.
Уайт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 50 миллионов фунтов в июле 2021. С тех пор Бен сыграл 121 матч за "канониров" во всех соревнованиях.
Уайт, чей предыдущий контракт истекал летом 2026, утвердился ключевым игроком в "Арсенале". Особенно хорош Бен в этом сезоне, сыграв уже 39 матчей и сделав свой вклад в лидерство "канониров" в Премьер-Лиге и выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
По информации The Athletic,"Арсенал" вел переговоры с Уайтом несколько месяцев, и этот процесс увенчался заключением новой сделки, о чем лондонский клуб собирается официально объявить до конца недели.
Добавим, свой дебютный сезон в "Арсенале" Уайт провел на позиции центрального защитника, но с появлением на "Эмирейтс" Вильяма Салиба 26-летний англичанин переместился на правый край обороны, где и играет до сих пор.
14.03.2024 06:00
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Какой же он все таки топарик
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Ключевой игрок гейклуба в 26 лет провел аж 4 матча за сборную. Все что надо знать об уровне гейклуба.
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