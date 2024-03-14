Бен Уайт заключил новый контракт с "Арсеналом"

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Уайт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 50 миллионов фунтов в июле 2021. С тех пор Бен сыграл 121 матч за "канониров" во всех соревнованиях.

Уайт, чей предыдущий контракт истекал летом 2026, утвердился ключевым игроком в "Арсенале". Особенно хорош Бен в этом сезоне, сыграв уже 39 матчей и сделав свой вклад в лидерство "канониров" в Премьер-Лиге и выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

По информации The Athletic,"Арсенал" вел переговоры с Уайтом несколько месяцев, и этот процесс увенчался заключением новой сделки, о чем лондонский клуб собирается официально объявить до конца недели.

Добавим, свой дебютный сезон в "Арсенале" Уайт провел на позиции центрального защитника, но с появлением на "Эмирейтс" Вильяма Салиба 26-летний англичанин переместился на правый край обороны, где и играет до сих пор.


Метки Арсенал, контракты, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. booker 14.03.2024 06:38 # booker
    Какой же он все таки топарик

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  2. chelsae88 14.03.2024 06:07 # chelsae88
    Ключевой игрок гейклуба в 26 лет провел аж 4 матча за сборную. Все что надо знать об уровне гейклуба.

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