Клопп объяснил, почему не передумает уходить из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему не изменит свое решение насчет своего ухода из клуба.

Перед тем, как согласиться на роль исполнительного директора по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", Майкл Эдвардс несколько раз отказался вернуться в мерсисайдский клуб.



У болельщиков "Ливерпуля" появились робкие надежды, что и Клопп может передумать, раз передумал Эдвардс, однако Юрген по-прежнему собирается уйти в конце сезона, и Майкл не пытался его переубедить.



"Пытался ли он переубедить меня? Нет, потому что он не тупой — а это очень важно в этой работе. Если честно, это не подлежит обсуждению".



"Можете себе представить, чтобы я передумал сейчас? Конечно, нет. Не помню, что я говорил... Кажется, что-то вроде: "Никогда не буду тренировать другой клуб в Англии". И как после этого я могу подписать контракт с конкурирующим клубом на следующий сезон или кем-либо, кто нуждается в тренере?"



"Это было бы полным безумием. Я не говорю вещей, предварительно их не обдумав. Это бы означало, что я только сейчас начал понимать, насколько велик этот клуб. Но я знал это всегда".



"Для меня это лучший клуб в мире, и я все равно из него уйду — поэтому я и пытаюсь объяснить. Я просто хочу, чтобы дела этого клуба шли как можно лучше. Я уверен, что мы создали хорошую основу с правильными людьми во главе, и Майкл — первоклассный выбор", — цитирует Клоппа Evening Standard.