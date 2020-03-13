Анчелотти попросил "Реал" купить Брантуэйта

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти попросил свой клуб приобрести центрального защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

21-летний Брантуэйт совершил настоящий прорыв в развитии в этом сезоне и сейчас находится на пороге вызова в сборную Англии, что только увеличило бы его трансферную стоимость.



Только на прошлой неделе появилась информация, что "Юнайтед" рассматривает Брантуэйта своей целью номер один на летнее трансферное окно.



Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за Брантуэйта готов составить "Реал", чьи представители посетили недавний матч "Эвертона" против "красных дьяволов" в Премьер-Лиге, просматривая Джаррада.



За интересом "Реала" к Брантуэйту стоит Анчелотти, который имеет опыт работы в "Эвертоне". Джаррад дебютировал за первую команду "ирисок" именно при Карло.



Продажа Брантуэйта может принести "Эвертону" свыше 70 миллионов фунтов. Сложная финансовая ситуация на "Гудисон Парк" означает, что "ирискам" будет сложно предотвратить уход Джаррада.