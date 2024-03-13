ПСЖ готов заплатить 80 млн. фунтов за Рэшфорда
ПСЖ готов предложить 80 миллионов фунтов за нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
Рэшфорд только прошлым летом заключил с "Юнайтед" новый контракт до июня 2027, получив повышение зарплаты до 350,000 фунтов в неделю за 30 голов, забитых в сезоне 2022/23.
Однако в этом сезоне Рэшфорд вновь столкнулся с проблемами — в том числе за пределами футбольного поля. 26-летний англичанин забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, включая два пенальти.
Как утверждает Daily Star, ПСЖ готов воспользоваться этой ситуацией, предложив Рэшфорду сменить обстановку. Французскому гранду нужен новый нападающий в свете ухода Килиана Мбаппе по окончании сезона.
ПСЖ готов предложить "Юнайтед" 80 млн. фунтов в качестве компенсации, хотя "красные дьяволы" оценивают своего воспитанника в сумму ближе к 100 млн. фунтов.
Самого Рэшфорда парижане собираются поманить роскошным контракт с зарплатой в районе 500,000 фунтов в неделю.
13.03.2024 22:00
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Последние комментарии:
Маловато конечно за него, но нужно соглашаться однозначно
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продано
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Продавать дэбика не думая
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Ну такая себе замена для Мбаппе
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За такие бабки конечно надо продавать не думая. Но оценка ближе в 100 млн со стороны клуба... Их постоянно дурят накручивая цену на игроков и они от этого становятся оторванными от реальности.
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Вперёд... Смени обстановку...
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