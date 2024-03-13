ПСЖ готов заплатить 80 млн. фунтов за Рэшфорда

Маркус Рэшфорд ПСЖ готов предложить 80 миллионов фунтов за нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд только прошлым летом заключил с "Юнайтед" новый контракт до июня 2027, получив повышение зарплаты до 350,000 фунтов в неделю за 30 голов, забитых в сезоне 2022/23.

Однако в этом сезоне Рэшфорд вновь столкнулся с проблемами — в том числе за пределами футбольного поля. 26-летний англичанин забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, включая два пенальти.

Как утверждает Daily Star, ПСЖ готов воспользоваться этой ситуацией, предложив Рэшфорду сменить обстановку. Французскому гранду нужен новый нападающий в свете ухода Килиана Мбаппе по окончании сезона.

ПСЖ готов предложить "Юнайтед" 80 млн. фунтов в качестве компенсации, хотя "красные дьяволы" оценивают своего воспитанника в сумму ближе к 100 млн. фунтов.

Самого Рэшфорда парижане собираются поманить роскошным контракт с зарплатой в районе 500,000 фунтов в неделю.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. heyoung 13.03.2024 22:31 # heyoung
    Маловато конечно за него, но нужно соглашаться однозначно

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  2. kapitoxa 13.03.2024 22:23 # kapitoxa
    продано

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  3. kagawa 13.03.2024 22:20 # kagawa
    Продавать дэбика не думая

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  4. empry 13.03.2024 22:10 # empry
    Ну такая себе замена для Мбаппе

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  5. suddenly 13.03.2024 22:06 # suddenly
    За такие бабки конечно надо продавать не думая. Но оценка ближе в 100 млн со стороны клуба... Их постоянно дурят накручивая цену на игроков и они от этого становятся оторванными от реальности.

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  6. breadpeat 13.03.2024 22:02 # breadpeat
    Вперёд... Смени обстановку...

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