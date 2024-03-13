ПСЖ готов заплатить 80 млн. фунтов за Рэшфорда

ПСЖ готов предложить 80 миллионов фунтов за нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд только прошлым летом заключил с "Юнайтед" новый контракт до июня 2027, получив повышение зарплаты до 350,000 фунтов в неделю за 30 голов, забитых в сезоне 2022/23.



Однако в этом сезоне Рэшфорд вновь столкнулся с проблемами — в том числе за пределами футбольного поля. 26-летний англичанин забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, включая два пенальти.



Как утверждает Daily Star, ПСЖ готов воспользоваться этой ситуацией, предложив Рэшфорду сменить обстановку. Французскому гранду нужен новый нападающий в свете ухода Килиана Мбаппе по окончании сезона.



ПСЖ готов предложить "Юнайтед" 80 млн. фунтов в качестве компенсации, хотя "красные дьяволы" оценивают своего воспитанника в сумму ближе к 100 млн. фунтов.



Самого Рэшфорда парижане собираются поманить роскошным контракт с зарплатой в районе 500,000 фунтов в неделю.