Клопп: "Салах готов выйти в старте против "Спарты"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах готов выйти в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Спарты".

После 1 января Салах отметился только тремя появлениями на замену за "Ливерпуль", побывав в лазарете с травмой задней поверхности бедра и последующим рецидивом.



Благодаря тому, что "Ливерпуль" одержал победу в Праге со счетом 1:5, ответный матч против "Спарты" дает Клоппу отличную возможность обеспечить Салаха игровыми минутами в преддверии битвы с "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии.



"Мы хотим провести футбольный матч как можно лучше. Мы всегда так мыслим, когда определяем в стартовый состав. Даже если бы я хотел, в данный момент я не могу сказать, как поступлю. Вчера оказалось, что нескольким игрокам нужен дополнительный день на восстановление. Посмотрим, как они чувствуют себя сегодня. Идея насчет стартового состава будет в том, чтобы выпустить игроков с наиболее свежими ногами. Не нужно думать о матче в воскресенье, даже если это "Манчестер Юнайтед".



"Он (Салах) готов выйти в старте, но я не уверен, что он должен сыграть 90 минут. Он мог выйти в старте на предыдущий матч, но я не был уверен, сколько он готов сыграть. У меня никогда не было матча, когда бы я думал: "О, хорошо, что Мо Салах не играет". Получит он 90 минут или нет, будет зависеть от того, как он будет выглядеть по ходу матча. Обычно он может играть матч за матчем. Нам нужно убедиться, что мы снова можем положиться на его стабильность", — цитирует Клоппа Sky Sports.