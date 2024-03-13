Семь вещей, что мы узнали в 28-м туре

"Арсенал" воспользовался ничьей в матче конкурентов и вышел на первое место, "Тоттенхэм" разгромил главного конкурента в борьбе за попадание в топ-4. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Молодежь "Ливерпуля" обретает уверенность



Для команды, у которой в основе на матч против прямого конкурента в чемпионской гонке вышли ряд недавних резервистов, "Ливерпуль" был очень хорош против "Манчестер Сити". Пожалуй, "Ливерпуль" был практически безупречен во всем, кроме реализации моментов, но тут уж точно претензии не к Келлехеру, Куансе и Брэдли, а к более опытным Луису Диасу и Дарвину Нуньесу.



Каркас ворот звенел в этой игре у обоих ворот, но "Ливерпуль" был все же ближе к победе и играл большую часть матча активнее, что немного удивило, учитывая кадровые проблемы команды Юргена Клоппа.



Одним из лучших в составе "Ливерпуля" был защитник Джарелл Куанса, сумевший закрыть Эрлинга Холанда и выдать очень зрелую игру. Куанса сыграл 24 матча в этом сезоне, но его предыдущие появления в основе были против "Лутона", "Бернли", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона", где не предполагалось такого давления и ответственности, как в поединке против "Сити". Тем не менее, и Куанса, и Брэдли справились со своей работой на отлично, а "горожане" в этой игре были командой, которая, скорее, приобрела одно очко, чем потеряла два.



Отношения Гвардиолы и Де Брюйне — особенные



На вопрос после матча о недовольстве Кевина Де Брюйне тем, что его заменили, Хосеп Гвардиола ответил: "Мне нравится, если он расстроен… В следующей игре у него будет шанс доказать, насколько я был неправ".



После того, как в мае прошлого года Де Брюйне неоднократно говорил ему "заткнуться" во время полуфинала Лиги Чемпионов между "Сити" и "Реалом", Гвардиола рассказал о том, как ему нравится, когда ему бросает вызов бельгиец. "Мне нравится, когда мы кричим друг на друга", — сказал он. "Мне нравится эта энергия. Уже не первый раз — вы не видите, но он на меня кричит на тренировке. После этого он становится лучше".



Подобные проявления разочарования в футболе часто воспринимаются как признаки неуважения, которые главный тренер должен быстро и решительно пресекать. Но для Гвардиолы сидеть рядом с опытным игроком и относиться к его мнению с уважением кажется гораздо более взрослой реакцией — и еще одной демонстрацией его собственного, уникального стиля управления игроками.



"Арсенал" заслуженно на первой строчке в таблице



Хоть в матче с "Брентфордом" "Арсенал" и не имел такого огромного преимущества, как в предыдущих поединках чемпионата, когда "канониры" просто уничтожали соперников, команда Микеля Артеты сумела набрать три очка и воспользоваться ничьей в матче конкурентов, чтобы подняться на первое место в таблице.



Это совершенно заслуженный итог впечатляющей восьмиматчевой победной серии, в ходе которой "канониры" обыграли "Ливерпуль" и забили в общей сложности 33 гола. "Арсенал" в отличной форме на одном из важнейших отрезков сезона, и, возглавив чемпионскую гонку сейчас, "канониры" подходят в выгодной позиции к выездному матчу с "Сити", который будет иметь большое значение в невероятно интригующем соревновании трех сильнейших на данный момент команд Англии.



С "Брентфордом" было не так просто, как с рядом других команд из второй половины таблицы, но "Арсенал" излучал уверенность в том, что сможет победить даже в концовке игры, когда времени для победного гола оставалось все меньше. То, что победный забил Кай Хаверц, не удивляет — именно его потрясающая форма вместе с невероятной игрой Райса и Эдегора были ключевыми факторами в ходе победной серии "Арсенала", которой "канониры" отреагировали на три поражения кряду во всех турнирах, случившихся в праздничный новогодний период.



Джеймс Мэддисон набирает форму



"Тоттенхэм" убедительно обыграл "Астон Виллу" на ее поле в важнейшем с точки зрения борьбы за четвертое место матче. Для Анге Постекоглу особенно приятным был тот факт, что одним из лучших игроков в составе "Тоттенхэма" был Джеймс Мэддисон — игрок, чья травма во многом привела к выпаданию "шпор" из топ-4.



Мэддисон пропустил почти три месяца сезона из-за травмы лодыжки, и хотя он вернулся еще в конце января, сейчас полузащитник приближается к пиковой форме, что является хорошим предзнаменованием для клуба и сборной Англии. "У нас несколько игроков, которые восстанавливают свою форму", — сказал Постекоглу после победы над "Виллой". И шансы "шпор" вернуться в Лигу Чемпионов действительно увеличиваются с возвращением Мэддисона, обретением лучшей формы Биссума и великолепной игрой Сарра, который был теневым героем матча.



"Вулверхэмптон" продолжает борьбу за попадание в еврокубки



Кто-нибудь еще в августе называл Гари О'Нила достойным кандидатом на звание лучшего тренера сезона? Кажется, он все же был фаворитом на первое увольнение. После победы над "Фулхэмом" "волки" набрали то количество очков, которые были у них в прошлом сезоне, причем остается сыграть 10 матчей.



Это свидетельство того, насколько О'Нил улучшил команду, унаследованную от Хулена Лопетеги: после шаткого первого тайма против "Фулхэма" "волки" продемонстрировали атакующий инстинкт, который превратил их из команды с самыми низкими показателями в лиге в прошлом сезоне в одну из лучших.



В оставшихся матчах сезона "Вулверхэмптон" попытается побороться за путевку в Европу — в противостоянии с "Вест Хэмом", "Брайтоном", "Ньюкаслом" и "Челси" команда О'Нила выглядела коллективом, набирающим обороты, тогда как никто из конкурентов не отличается стабильностью, а некоторые, как "чайки", вообще, находятся в кризисе.



"Вест Хэму" не хватает баланса в полузащите



Полузащита "Вест Хэм" не так надежна без Райса — он не только цементировал центр поля, но и страховал четверку защитников, чего не может делать ни один из игроков, подписанных Дэвидом Мойесом за деньги от продажи Деклана. Если с атакующими функциями, которые брал на себя Райс в прошлом сезоне, качественно справляется Томаш Соучек, то работу на оборону в том объеме и качестве, что выполнял Деклан, не способен обеспечить ни Калвин Филлипс, ни Эдсон Альварес.



Из-за этого полузащите "Вест Хэма" не хватает баланса, и это большая проблема для команды в текущем сезоне, когда результаты "молотков" не отличаются стабильностью, а игра их полна перепадов как на протяжении сезона, так и по ходу отдельных матчей.



В матче с "Бернли" Мойесу пришлось заменить в перерыве Филлипса и Уорд-Проуза, так как необходимо было рисковать, и такого рода перестановки в центре поля для Дэвида в последнее время стали регулярными. Шотландец никак не может найти баланс в полузащите, где у него есть набор номинально качественных исполнителей, чья текущая форма оставляет желать лучшего.



Палмер — лучшая покупка "Челси" времен Бели



Где бы был "Челси" без Коула Палмера? Атакующий полузащитник, которого приобрели у "Манчестер Сити" за казавшиеся сумасшедшими на тот момент 42.5 миллиона фунтов, в очередной раз стал ключевым игроком "Челси" в матче, выигранном у "Ньюкасла" со счетом 3:2.



Палмер начал с голевой передач на Джексона уже на шестой минуте матча, а во втором тайме самостоятельно вывел команду вперед после того, как "Ньюкаслу" удалось сравнять счете перед перерывом. Это был далеко не первый случай, когда именно магия Палмера помогла "Челси" набрать очки, и именно его трансфер в череде многомиллионных покупок при Тодде Бели можно назвать самым полезным.



После игры Палмер в очередной раз объяснил свое решение поменять " Сити" на "Челси": "Я думал, что я готов играть в Премьер-Лиге регулярно — неделя за неделей. Я просто хотел демонстрировать свои способности, и здесь я могу это делать. Решение покинуть "Сити" далось мне непросто, я был там с шести лет, но я хотел играть регулярно, потому и перебрался в "Челси".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru