Гомес и Батленд вернутся в сборную Англии

Голкипер "Рейнджерс" Джек Батленд и защитник "Ливерпуля" Джо Гомес впервые за несколько лет будут вызваны в сборную Англии.

Уже в четверг главный тренер англичан Гарет Саутгейт огласит имена игроков, вызванных на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии на "Уэмбли" следующей неделе.



По информации Sky Sports, в список Саутгейта войдут Батленд и Гомес, которые последний раз играли за сборную Англии в сентябре 2018 и октябре 2020, соответственно.



Решение Саутгейта обратиться к 31-летнему Батленду связано с травмой Ника Поупа из "Ньюкасла" и потерей Аароном Рамсдейлом места в стартовом составе "Арсенала".



А вот 26-летний Гомес потребовался Саутгейту из-за травм Риса Джеймса, Люка Шоу, Кирана Триппьера и Бена Чилуэлла. Кроме того, под вопросом находятся Харри Магуайр и Леви Колуилл.



Источник ожидает, что Саутгейт также вызовет Коула Палмера из "Челси", Джеймса Мэддисона из "Тоттенхэма", Айвена Тоуни из "Брентфорда" и, возможно, Джаррада Брантуэйта из "Эвертона", а вот приглашение Калвина Филлипса из "Вест Хэма" находится под большим вопросом из-за неважной формы.