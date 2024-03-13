Бенни Маккарти готов покинуть "Юнайтед"

Бенни Маккарти Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Бенни Маккарти поставил под сомнение свое будущее в клубе.

Маккарти вошел в тренерский штаб Эрика Тен Хага в "Юнайтед" летом 2022, сосредоточившись на работе с нападающими.

Именно усилия экс-игрока "Блэкберна" и "Вест Хэма" считались одной из причин, почему Маркусу Рэшфорду удалось вернуться в свою лучшую форму и забить 30 голов в прошлом сезоне.

Однако у Маккарти есть амбиции насчет самостоятельной тренерской карьеры, и грядущее лето может стать подходящим моментом для этого шага, особенно учитывая неясные перспективы в "Юнайтед" Тен Хага.

"Учитывая знания, которые накопил, и все то, что я сделал для команды, я хочу использовать это, чтобы стать главным тренером. Только сидя в кресле главного тренера, ты можешь испытать адреналин от принятия решения и лидерства, и я хочу испытать это однажды", — цитирует Маккарти Daily Mirror.


Метки Маккарти, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2024 17:00

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  1. suddenly 13.03.2024 17:10 # suddenly
    Идея здравая - попробовать себя в качестве главного тренера. Главное, что бы потом не ныл, что он чёрный и его никто не берёт.

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