Бенни Маккарти готов покинуть "Юнайтед"

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Бенни Маккарти поставил под сомнение свое будущее в клубе.

Маккарти вошел в тренерский штаб Эрика Тен Хага в "Юнайтед" летом 2022, сосредоточившись на работе с нападающими.



Именно усилия экс-игрока "Блэкберна" и "Вест Хэма" считались одной из причин, почему Маркусу Рэшфорду удалось вернуться в свою лучшую форму и забить 30 голов в прошлом сезоне.



Однако у Маккарти есть амбиции насчет самостоятельной тренерской карьеры, и грядущее лето может стать подходящим моментом для этого шага, особенно учитывая неясные перспективы в "Юнайтед" Тен Хага.



"Учитывая знания, которые накопил, и все то, что я сделал для команды, я хочу использовать это, чтобы стать главным тренером. Только сидя в кресле главного тренера, ты можешь испытать адреналин от принятия решения и лидерства, и я хочу испытать это однажды", — цитирует Маккарти Daily Mirror.