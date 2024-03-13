Гиггз стал спортивным директором "Солфорда"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз вернулся в футбол, став спортивным директором "Солфорда" из Лиги Два.

Только в прошлом месяце Гиггз говорил о своем желании вернуться к тренерской работе после того, как ему пришлось оставить сборную Уэльса из-за скандала с избиением своей девушки.



Однако Гиггз оформил свое возвращение в футбол в другой роли. Как сообщает The Independent, с недавних пор бывший вингер "Юнайтед" трудится спортивным директором "Солфорда".



Гиггз является совладельцем "Солфорда" вместе со своими партнерами по "Классу 92" в лице Фила и Гари Невиллов, Пола Скоулза и Ники Батта. Последний, кстати, является исполнительным директором клуба четвертого дивизиона.



Добавим, 27 марта "Класс 92" отпразднует 10 лет с момента приобретения "Солфорда", который сейчас занимает 20-е место в Лиге Два.