"Арсенал" нацелился на Дьекереша

"Арсенал" рассматривает нападающего Виктора Дьекереша из "Спортинга" своей целью номер один среди нападающих на грядущее лето.

"Арсенал" демонстрирует впечатляющую результативность в Премьер-Лиге после Нового года, однако главный тренер "канониров" Микель Артета уже намекнул, что это не повлияет на планы его клуба купить нападающего.



С переходом в "Арсенал" связывают многих нападающих, включая Айвена Тоуни из "Брентфорда" и Виктора Осимхена из "Наполи", однако Football Transfers утверждает, что больше всего "канониры" хотят заполучить Дьекереша.



25-летний Дьекереш обладает универсальностью и способен сыграть по всему фронту атаки, что соответствует тактическому видению Артеты.



Дьекереш только прошлым летом присоединился к "Спортингу" из "Ковентри" и имеет контракт, предусматривающий отступные в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов).