Рис Нелсон — цель номер один "Брайтона" на лето

"Брайтон" определил нападающего "Арсенала" Риса Нелсона своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Нелсон был на грани ухода из "Арсенала" еще прошлым летом, сыграв только 18 матчей за "канониров" в сезоне 2022/23.



Нелсон мог покинуть "Арсенал" свободным агентом, потому что его контракт уже истек, но в июле заключил новую сделку с родным клубом.



Надежды Нелсона увеличить свое игровое время в этом сезоне не вполне оправдались, потому что 24-летний англичанин принял участие в 23 матчах, суммарно проведя на поле 656 минут.



Как утверждает TEAMtalk, оцениваемый в 30 миллионов фунтов Нелсон открыт к смене клуба грядущим летом, и "Брайтон" надеется этим воспользоваться. "Чайки" уже контактируют с представителями Риса.



"Брайтон" рассматривает Нелсона в качестве очередного талантливого игрока, которого "чайки" могут развить, чтобы затем выгодно продать.