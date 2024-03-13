"Фулхэму", вероятно, придется заплатить "Челси" 4 млн. фунтов за аренду Бройи

"Фулхэм" будет вынужден заплатить "Челси" 4 миллиона фунтов, только если нападающий Армандо не выйдет в старте на каждый из оставшихся матчей "дачников" в этом сезоне.

Не найдя покупателей на Бройю в январе по установленной цене в 50 млн. фунтов, в заключительный день зимнего окна "Челси" отправил Армандо в аренду в "Фулхэм" ради игровой практики.



"Челси" и "Фулхэм" структурировали свою сделку таким образом, что "дачникам" ничего не придется платить "синим", если Армандо сыграет 60 процентов или более матчей, которых на момент трансфера оставалось 16.



Однако после своего перехода Бройя столкнулся с собственными проблемами со здоровьем и великолепной формой конкурента по позиции Родриго Муниса, из-за чего еще не выходил в стартовом составе команды Марку Силвы.



Таким образом, если в остатке сезона 22-летний албанец еще хотя бы раз не попадает в стартовый состав "Фулхэма", "дачники" заплатят своим соседям 4 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.