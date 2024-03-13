Эдерсон может заменить Каземиро в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" просматривает опорного полузащитника "Аталанты" Эдерсона в качестве замены для Каземиро.

Еще в прошлом году стало известно, что сэр Джим Рэтклифф считает ошибкой покупку Каземиро у "Реала" за 70 миллионов летом 2022.



Каземиро резко сбавил в своем втором сезоне в "Юнайтед", а его возраст в 32 года и зарплата в 350,000 фунтов делают продажу бразильца без значительных финансовых потерь почти невозможной.



Теперь, когда Рэтклифф стал совладельцем "Юнайтед", будущее Каземиро находится под большим вопросом, и Daily Mail может подтвердить, что "красные дьяволы" уже присмотрели нового опорника.



Заменить Каземиро в "Юнайтед" может его 24-летний соотечественник Эдерсон, который оценивается в 60 млн. фунтов и имеет контракт до 2026 года. Скауты "дьяволов" только в минувшее воскресенье в очередной раз просматривали игрока "Аталанты".



"Юнайтед" и "Аталанту" объединяют хорошие отношения. Итальянский клуб продал "дьяволам" нападающего Расмуса Хейлунда за 72 млн. фунтов прошлым летом, а ранее заставил английскую сторону потратиться на вингера Амада Диалло.