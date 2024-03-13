Артета: "Очередной большой шаг для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Проиграв первый матч 1/8 финала против "Порту" 1:0, в ответном "Арсенал" с таким же счетом одержал победу, и судьба путевки в следующий раунд плей-офф решилась в серии пенальти.



Два сейва Давида Райи позволили "Арсеналу" одержать победу, и Артета считает это огромным достижением для своей команды и всего клуба.



"Волшебный вечер. Мы ожидали действительно тяжелого соперника, действительно организованной команды, против которой очень сложно доминировать. Нужно отдать им должное за это. Но мы справились".



"Мы забили красивый гол, а далее мы были настойчивы в различных отношениях. В конце концов нам пришлось исполнять пенальти, к которым мы были хорошо готовы. Тренерский штаб и те, кто их исполняли, заслуживают похвалы".



"У Давида были некоторые сложные моменты поначалу, но он проявил невероятный характер и амбиции. В конце концов мы были вознаграждены".



"Клуб не делал этого 14 лет, поэтому могу сказать, что это придаст команде импульс. Все решают детали. Ты должен находить способ побеждать снова и снова. Я вижу, как сильно они этого хотят, как сильно они стараются и как сильно они готовы жертвовать ради победы. Когда играешь таким образом, с вами случаются хорошие вещи".



"Это очередной большой шаг, особенно для клуба. Нас семь лет не было в этом соревновании, и 14 лет мы не заходили так далеко. Это говорит, насколько это сложно. Мы хотим больше, и мы приложим все усилия, насчет этого нет сомнений", — цитирует Артету Evening Standard.