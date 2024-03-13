Артета: "Очередной большой шаг для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Проиграв первый матч 1/8 финала против "Порту" 1:0, в ответном "Арсенал" с таким же счетом одержал победу, и судьба путевки в следующий раунд плей-офф решилась в серии пенальти.
Два сейва Давида Райи позволили "Арсеналу" одержать победу, и Артета считает это огромным достижением для своей команды и всего клуба.
"Волшебный вечер. Мы ожидали действительно тяжелого соперника, действительно организованной команды, против которой очень сложно доминировать. Нужно отдать им должное за это. Но мы справились".
"Мы забили красивый гол, а далее мы были настойчивы в различных отношениях. В конце концов нам пришлось исполнять пенальти, к которым мы были хорошо готовы. Тренерский штаб и те, кто их исполняли, заслуживают похвалы".
"У Давида были некоторые сложные моменты поначалу, но он проявил невероятный характер и амбиции. В конце концов мы были вознаграждены".
"Клуб не делал этого 14 лет, поэтому могу сказать, что это придаст команде импульс. Все решают детали. Ты должен находить способ побеждать снова и снова. Я вижу, как сильно они этого хотят, как сильно они стараются и как сильно они готовы жертвовать ради победы. Когда играешь таким образом, с вами случаются хорошие вещи".
"Это очередной большой шаг, особенно для клуба. Нас семь лет не было в этом соревновании, и 14 лет мы не заходили так далеко. Это говорит, насколько это сложно. Мы хотим больше, и мы приложим все усилия, насчет этого нет сомнений", — цитирует Артету Evening Standard.
13.03.2024 11:00
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Поздравляю всех адекватных болельщиков!
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