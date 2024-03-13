"Челси" был в шаге от ликвидации в 2022 году

Сооснователь инвестиционного банка Raine Group Джо Равич заявил, что "Челси" был бы ликвидирован, если бы Тодд Бели с партнерами не купили лондонский клуб у Романа Абрамовича в 2022 году.

Перед тем, как сменить владельцев в мае 2022, "Челси" столкнулся с серьезными последствиями санкций, наложенных британскими властями на Абрамовича.



По словам Равича, чей банк осуществлял продажу "Челси", клуб со "Стэмфорд Бридж" был в шаге от того, чтобы перестать существовать.



"Если бы мы не заключили сделку в отведенное время, "Челси", наверное, был бы подвергнут ликвидации".



"Это были бы катастрофические последствия. Мы намеренно разбили претендентов на четыре отдельных консорциума".



"Мы взяли четыре группы и разработали для них то, что было бы лучшей сделкой, предусматривающей максимальные инвестиции в благотворительный фонд (в помощь пострадавшим от войны в Украине) и в клуб. Мы чувствовали, что все четыре группы были бы хорошими владельцами", — сообщил Равич The Times.