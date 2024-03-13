Травмированный Мартинес вызван в сборную Аргентины

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил вызов в сборную Аргентины, несмотря на то, что все еще восстанавливается после травмы связок колена.

Мартинес повредил свое колено в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 4 февраля (3:0). То была только четвертая игра с сентября для Лисандро, который ранее отсутствовал с травмой стопы.



Восстановление, на которое изначально отводили восемь недель, идет по плану, однако в "Юнайтед" не ожидали увидеть Мартинеса на футбольном пола раньше матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" 30 марта.



Однако накануне стало известно, что Мартинес был вызван в сборную Аргентины на матчи против Сальвадора 23 марта и Коста-Рики 27 марта. Лисандро уедет в расположение национальной команды в следующий понедельник.



Таким образом, 26-летний защитник пройдет завершающую стадию своей реабилитации в сборной и в теории даже может сыграть против костариканцев в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.