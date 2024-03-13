"Челси" снова готов продавать игроков в Саудовскую Аравию

Президент "Челси" Тодд Бели готов снова обратиться к саудовским клубам за помощью с избавлением от балласта.

Прошлым летом "Челси" продал Калиду Кулибали в "Аль-Хиляль" за 20 миллионов фунтов, Эдуара Менди в "Аль-Ахли" за 15.5 млн. фунтов, а Нголо Канте ушел свободным а "Аль-Иттихад". Это позволило "синим" разгрузить свою зарплатную ведомость и освободить место для новичков.



Согласно слухам, грядущим летом "Челси" может попрощаться более чем с 10 игроками, включая тех, что были приобретены уже при нынешних владельцах клуба.



Покупателями на игроков, которые более не являются желанными на "Стэмфорд Бридж", вновь могут стать саудовские клубы, утверждает The Telegraph.



Недавно Бели посетил Эр-Рияд, где встретился с президентом саудовской лиги Майклом Эменало, который ранее трудился техническим директором "Челси", а также с министром спорта Саудовской Аравии.



Помимо трансферов, Бели провел переговоры насчет того, чтобы авиакомпания Riyadh Air стала титульным спонсором "Челси" со следующего сезона.