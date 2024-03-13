Райя: "Я должен был отражать три пенальти"

Голкипер "Арсенала" Давид Райя заявил, что он должен был делать не два, а три сейва в серии послематчевых пенальти с "Порту".

Завершив 120 минут ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:0, "Арсенал" взял верх над "Порту" только в серии пенальти.



Райя отразил два из четырех ударов по своим воротам с 11-метровой отметки, однако Давид чувствует, что, помимо Венделла и Галено, мог еще огорчить и Марко Груича. Впрочем, 28-летний испанец все равно предельно счастлив.



"Разумеется, это замечательное ощущение, особенно для меня лично — я впервые выступаю в Лиге Чемпионов, и впервые за долгое время клуб достиг четвертьфинала".



"Мы много работали над пенальти в этом году, потому что в такой вечер тебе нельзя ударить в грязь лицом, и проделанная нами упорная работа оправдала себя. Это замечательный вечер".



"Я должен был отражать три, но я и так предельно счастлив совершить два сейва и выйти в четвертьфинал".



"Порту" так усложнил нам жизнь здесь и там. Но мы забили гол, который был необходим, и все решилось в серии пенальти. Разумеется, это испытание для твоего духа, но команда сыграла очень, очень хорошо, мы не пропустили, мы забили гол, а дальше были пенальти".



"Это имеет огромное значение. Ты играешь в футбол ради таких вечеров. Я предельно счастлив, и я собираюсь праздновать и насладиться этим вечером", — сообщил Райя TNT Sports.