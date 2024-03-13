Консейсау: "Артета оскорбил мою семью"

Сержиу Консейсау и Микель Артета Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что Микель Артета из "Арсенала" оскорбил его семью.

Во вторник вечером "Арсенал" отпраздновал выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов, одолев "Порту" только в серии послематчевых пенальти.

Концовка матча на "Эмирейтс" была отмечена стычкой наставников двух команд, и Консейсау, проводивший пресс-конференцию после Артеты, обвинил своего коллегу в оскорблении.

"Во время матча Микель Артета повернулся к скамейке и оскорбил мою семью по-испански. В конце я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет среди нас".

"Пускай переживает насчет того, чтобы тренировать свою команду, чье мастерство позволяет играть гораздо лучше", — сообщил Консейсау.

Как добавляет BBC, ссылаясь на свои источники в "Арсенале", Артета отвергает эти обвинения.


Метки Арсенал, Артета, Консейсау, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. ben-arfa 13.03.2024 06:11 # ben-arfa
    Ну то есть Артета твою мaмкy eбaл, дальше что?

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  2. last-chapter 13.03.2024 06:05 # last-chapter
    В 2020 г. он то же самое говорил о Пепе Гвардиоле после проигрыша 1-3, а в 2021 г. - о Томасе Тухеле после поражения в серии «Челси». То есть, уже не смешно

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  3. tot35 13.03.2024 06:03 # tot35
    Нафиг ему твоя семья
    Проиграл. Не шкни пля

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