Консейсау: "Артета оскорбил мою семью"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что Микель Артета из "Арсенала" оскорбил его семью.

Во вторник вечером "Арсенал" отпраздновал выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов, одолев "Порту" только в серии послематчевых пенальти.



Концовка матча на "Эмирейтс" была отмечена стычкой наставников двух команд, и Консейсау, проводивший пресс-конференцию после Артеты, обвинил своего коллегу в оскорблении.



"Во время матча Микель Артета повернулся к скамейке и оскорбил мою семью по-испански. В конце я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет среди нас".



"Пускай переживает насчет того, чтобы тренировать свою команду, чье мастерство позволяет играть гораздо лучше", — сообщил Консейсау.



Как добавляет BBC, ссылаясь на свои источники в "Арсенале", Артета отвергает эти обвинения.