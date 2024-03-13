"Арсенал" впервые за 14 лет вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Давид Райя Впервые с сезона 2009/10 "Арсенал" достиг четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, сломив сопротивление "Порту" только в серии послематчевых пенальти.

Как и ожидалось, на ворота "канониров" вернулся Давид Райя, пропускавший матч против "Брентфорда" в Премьер-Лиге из-за условий своей аренды. В остальном главный тренер Микель Артета доверился тем же 10 игрокам.

Матч начался предсказуемо. "Арсенал" забрал себе мяч и стал пристреливаться, но с точностью ударов у хозяев были проблемы.

"Порту" достаточно неприятно огрызался. Например, на 22-й минуте Райя по-настоящему спас "канониров", отразив удар Франсишку Консейсау в касание из пределов штрафной.

Гости неплохо выдерживали давление соперника, но на 41-й минуте все-таки дрогнули. Мартин Эдегор сделал роскошную скрытую передачу на левый край штрафной, где Леандро Троссард принял мяч и вторым касанием нанес удар в дальний нижний угол ворот — 1:0.

Во втором тайме в игре отсутствовали явные моменты — до 67-й минуты, когда Кай Хаверц столкнулся с защитником и голкипером, а Эдегор пробил по отскочившему мячу, поразив пустые ворота. Радость капитана "Арсенала" была прервана свистком рефери — гол не засчитали из-за фола.

Чем меньше оставалось времени, тем более жесткой и рваной по темпу становилась игра. Подгоняемые своими болельщиками "канониры" владели инициативой, но соперник стойко держался.

На 83-й минуте Габриэль Жезус мог принести хозяевам победу своим первым же касанием после выхода на замену, но Диогу Кошта отразил удар бразильца в упор.

Несмотря на попытки оказывать давление, "Арсеналу" не удалось избежать экстра-таймов. В экстра-таймах "канониры" сохраняли инициативу, но действовали с оглядкой на свои ворота, без явных моментов.

Так команды перешли к серии пенальти, и здесь себя с лучшей стороны проявил Райя, переведя удар Венделла в штангу и отразив выстрел Галено.

"Арсенал" с огромным трудом прошел "Порту", чья тактика создала канонирам" множество проблем в обоих матчах. Отдельной похвалы заслуживает Райя, доказавший, почему он является первым номером команды.

"Арсенал" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 1:0 (1:0) после экстра-таймов, победа "Арсенала" в серии пенальти — 4:2, по сумме двух матчей — 1:1

Серия пенальти: Эдегор (гол) — Пепе Акино (гол), Хаверц (гол) — Венделл (штанга), Сака (гол) — Груич (гол), Райс (гол) — Галено (голкипер).

Гол: Троссард 41.

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Кивер (Зинченко 105), Габриэль, Райс, Жоржиньо (Жезус 83), Эдегор, Сака, Троссард (Троссард 105), Хаверц.

"Порту": Кошта, Мариу (Санчес 86), Пепе, Отавио, Венделл, Варела (Груич 90), Гонсалес (Эуштакиу 101), Пепе Акино, Консейсау (Боржеш 101), Эванилсон (Тареми 88), Галено.

Предупреждения: Салиба, Хаверц — Пепе.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, Порту

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2024 01:50

Количество просмотров Просмотров: 1482

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bembo 13.03.2024 02:33 # bembo
    слабо канешн арсик , по сути равная дуэль по игре была в 2х матчах в общем

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  2. narcot-fan 13.03.2024 02:15 # narcot-fan
    Ща на барсу попадут, и в 1/2

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  3. pozitiv4ik 13.03.2024 02:15 # pozitiv4ik
    Ну Лейпциг за 2 матча больше сделал чем Реал
    Здесь же мерзкий Порту просто высушил 2 матча

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  4. tot35 13.03.2024 02:14 # tot35
    Два Троссара зарешали)))

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  5. narcot-fan 13.03.2024 02:14 # narcot-fan
    ВИТАЛЯЯЯЯЯЯЯ

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  6. acceptodessa 13.03.2024 02:09 # acceptodessa
    По предварительным подсчетам абсолютное количество дегенератов зарегестрировано среди болельщиков портовых шлюх.

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  7. hachidlo 13.03.2024 02:08 # hachidlo
    Биполярный виталя продолжает писать с двух своих акков одновременно. Левая рука не знает, что делает правая (отдрачивает ливерпульцам(но уже не так яростно, после того, как гимли и суперпедик воткнули колбасу в псину)).

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  8. brown-ale 13.03.2024 02:07 # brown-ale
    Нужно признать, что португезы переиграли Артету тактически. Это не с дровосеками в Англии играть.

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  9. chikatilo-ynwa 13.03.2024 02:06 # chikatilo-ynwa
    Арсенал будет сладкой булочкой для всех команд в 1/4

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  10. takernotagiver 13.03.2024 02:06 # takernotagiver
    В таким матчах закаляется стальные ядра

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  11. takernotagiver 13.03.2024 02:03 # takernotagiver
    Список юзеров с кривым ебалом)
    _____________________


    12.03.2024 11:27 #
    tihinya-moiyobir

    Проход Порту.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106360/?c=1#c7903332

    12.03.2024 10:43 #
    sellman

    Доброе утро, ИМПЕРАТОРЫ!

    0рси0 0ртет0 — будет страдать с 0 на табло. Факт, который не оспоришь.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106360/?c=1#c7903332

    12.03.2024 22:51 #
    electric

    Верим в Порт

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  12. irbis85 13.03.2024 02:03 # irbis85
    Арсеналу достался самый сложный соперник на этой стадии

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  13. marsimonyan-lfc 13.03.2024 02:01 # marsimonyan-lfc
    Неожиданно, думал уже от Порту отлетят эти неудачники, но чудом всё-таки прошли. Результат на руку Ливерпулю. Гейгунеры и сил больше потратят, и морально просядут, после позорного отсоса у Баварии или Барсы.

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  14. gunars 13.03.2024 02:01 # gunars
    Это был самый неудобный соперник, но и играли они как последний матч в жизни. Наши особо не напрягались. Верили что выйдут в 1/4.

    С победой, братья!!!

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  15. mr-chich 13.03.2024 02:00 # mr-chich
    уже не мальчик, еще не мужчина...Go Gunners! go m*fka!

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  16. lexa-arsenal 13.03.2024 01:59 # lexa-arsenal
    Рамсдейл вот пёнки не тащил , райя хоть пару сразу с ходу затащил, молоток

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  17. lexa-arsenal 13.03.2024 01:58 # lexa-arsenal
    Портовые чет раскукарекались как обычно на первом месте как побывали так гонору добавилось пиздец будто знают что такое АПЛ выиграть

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  18. redwhitegun 13.03.2024 01:57 # redwhitegun
    Консесао сделал пососао и едет обратно в свою ебаную португалию нисчем, вместе со своим ебаным паленой. Поделом этим ублюдкам! Райа должен был тащить все удары, кроме первого, но и так сойдет, красавчик. Зина заебал, продать этого говнаря при первой возможности..

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  19. easports 13.03.2024 01:57 # easports
    Ух, лютый драфт нас ждет в 1/4.

    У Венделла на лице было все написано когда к мячу шел XD

    ЛЧ это чисто менталка, мы тут за новеньких, даже Порту тяжело было пройти, но мы качнули ее сегодня!

    С проходом гуннеры!

    Эдегор капитанище, сегодня я с него охерел. Чувак умер в бою.

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  20. skydreams 13.03.2024 01:56 # skydreams
    молодцы

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