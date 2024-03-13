"Арсенал" впервые за 14 лет вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Впервые с сезона 2009/10 "Арсенал" достиг четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, сломив сопротивление "Порту" только в серии послематчевых пенальти.
Как и ожидалось, на ворота "канониров" вернулся Давид Райя, пропускавший матч против "Брентфорда" в Премьер-Лиге из-за условий своей аренды. В остальном главный тренер Микель Артета доверился тем же 10 игрокам.
Матч начался предсказуемо. "Арсенал" забрал себе мяч и стал пристреливаться, но с точностью ударов у хозяев были проблемы.
"Порту" достаточно неприятно огрызался. Например, на 22-й минуте Райя по-настоящему спас "канониров", отразив удар Франсишку Консейсау в касание из пределов штрафной.
Гости неплохо выдерживали давление соперника, но на 41-й минуте все-таки дрогнули. Мартин Эдегор сделал роскошную скрытую передачу на левый край штрафной, где Леандро Троссард принял мяч и вторым касанием нанес удар в дальний нижний угол ворот — 1:0.
Во втором тайме в игре отсутствовали явные моменты — до 67-й минуты, когда Кай Хаверц столкнулся с защитником и голкипером, а Эдегор пробил по отскочившему мячу, поразив пустые ворота. Радость капитана "Арсенала" была прервана свистком рефери — гол не засчитали из-за фола.
Чем меньше оставалось времени, тем более жесткой и рваной по темпу становилась игра. Подгоняемые своими болельщиками "канониры" владели инициативой, но соперник стойко держался.
На 83-й минуте Габриэль Жезус мог принести хозяевам победу своим первым же касанием после выхода на замену, но Диогу Кошта отразил удар бразильца в упор.
Несмотря на попытки оказывать давление, "Арсеналу" не удалось избежать экстра-таймов. В экстра-таймах "канониры" сохраняли инициативу, но действовали с оглядкой на свои ворота, без явных моментов.
Так команды перешли к серии пенальти, и здесь себя с лучшей стороны проявил Райя, переведя удар Венделла в штангу и отразив выстрел Галено.
"Арсенал" с огромным трудом прошел "Порту", чья тактика создала канонирам" множество проблем в обоих матчах. Отдельной похвалы заслуживает Райя, доказавший, почему он является первым номером команды.
"Арсенал" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 1:0 (1:0) после экстра-таймов, победа "Арсенала" в серии пенальти — 4:2, по сумме двух матчей — 1:1
Серия пенальти: Эдегор (гол) — Пепе Акино (гол), Хаверц (гол) — Венделл (штанга), Сака (гол) — Груич (гол), Райс (гол) — Галено (голкипер).
Гол: Троссард 41.
"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Кивер (Зинченко 105), Габриэль, Райс, Жоржиньо (Жезус 83), Эдегор, Сака, Троссард (Троссард 105), Хаверц.
"Порту": Кошта, Мариу (Санчес 86), Пепе, Отавио, Венделл, Варела (Груич 90), Гонсалес (Эуштакиу 101), Пепе Акино, Консейсау (Боржеш 101), Эванилсон (Тареми 88), Галено.
Предупреждения: Салиба, Хаверц — Пепе.
13.03.2024 01:50
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Последние комментарии:
слабо канешн арсик , по сути равная дуэль по игре была в 2х матчах в общем
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Ща на барсу попадут, и в 1/2
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Ну Лейпциг за 2 матча больше сделал чем Реал
Здесь же мерзкий Порту просто высушил 2 матча
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Два Троссара зарешали)))
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ВИТАЛЯЯЯЯЯЯЯ
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По предварительным подсчетам абсолютное количество дегенератов зарегестрировано среди болельщиков портовых шлюх.
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Биполярный виталя продолжает писать с двух своих акков одновременно. Левая рука не знает, что делает правая (отдрачивает ливерпульцам(но уже не так яростно, после того, как гимли и суперпедик воткнули колбасу в псину)).
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Нужно признать, что португезы переиграли Артету тактически. Это не с дровосеками в Англии играть.
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Арсенал будет сладкой булочкой для всех команд в 1/4
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В таким матчах закаляется стальные ядра
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Список юзеров с кривым ебалом)
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12.03.2024 11:27 #
tihinya-moiyobir
Проход Порту.
Источник: http://fapl.ru/posts/106360/?c=1#c7903332
12.03.2024 10:43 #
sellman
Доброе утро, ИМПЕРАТОРЫ!
0рси0 0ртет0 — будет страдать с 0 на табло. Факт, который не оспоришь.
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Источник: http://fapl.ru/posts/106360/?c=1#c7903332
12.03.2024 22:51 #
electric
Верим в Порт
(ответить)
Арсеналу достался самый сложный соперник на этой стадии
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Неожиданно, думал уже от Порту отлетят эти неудачники, но чудом всё-таки прошли. Результат на руку Ливерпулю. Гейгунеры и сил больше потратят, и морально просядут, после позорного отсоса у Баварии или Барсы.
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Это был самый неудобный соперник, но и играли они как последний матч в жизни. Наши особо не напрягались. Верили что выйдут в 1/4.
С победой, братья!!!
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уже не мальчик, еще не мужчина...Go Gunners! go m*fka!
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Рамсдейл вот пёнки не тащил , райя хоть пару сразу с ходу затащил, молоток
(ответить)
Портовые чет раскукарекались как обычно на первом месте как побывали так гонору добавилось пиздец будто знают что такое АПЛ выиграть
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Консесао сделал пососао и едет обратно в свою ебаную португалию нисчем, вместе со своим ебаным паленой. Поделом этим ублюдкам! Райа должен был тащить все удары, кроме первого, но и так сойдет, красавчик. Зина заебал, продать этого говнаря при первой возможности..
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Ух, лютый драфт нас ждет в 1/4.
У Венделла на лице было все написано когда к мячу шел XD
ЛЧ это чисто менталка, мы тут за новеньких, даже Порту тяжело было пройти, но мы качнули ее сегодня!
С проходом гуннеры!
Эдегор капитанище, сегодня я с него охерел. Чувак умер в бою.
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молодцы
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