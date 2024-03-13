"Арсенал" впервые за 14 лет вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Впервые с сезона 2009/10 "Арсенал" достиг четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, сломив сопротивление "Порту" только в серии послематчевых пенальти.

Как и ожидалось, на ворота "канониров" вернулся Давид Райя, пропускавший матч против "Брентфорда" в Премьер-Лиге из-за условий своей аренды. В остальном главный тренер Микель Артета доверился тем же 10 игрокам.



Матч начался предсказуемо. "Арсенал" забрал себе мяч и стал пристреливаться, но с точностью ударов у хозяев были проблемы.



"Порту" достаточно неприятно огрызался. Например, на 22-й минуте Райя по-настоящему спас "канониров", отразив удар Франсишку Консейсау в касание из пределов штрафной.



Гости неплохо выдерживали давление соперника, но на 41-й минуте все-таки дрогнули. Мартин Эдегор сделал роскошную скрытую передачу на левый край штрафной, где Леандро Троссард принял мяч и вторым касанием нанес удар в дальний нижний угол ворот — 1:0.



Во втором тайме в игре отсутствовали явные моменты — до 67-й минуты, когда Кай Хаверц столкнулся с защитником и голкипером, а Эдегор пробил по отскочившему мячу, поразив пустые ворота. Радость капитана "Арсенала" была прервана свистком рефери — гол не засчитали из-за фола.



Чем меньше оставалось времени, тем более жесткой и рваной по темпу становилась игра. Подгоняемые своими болельщиками "канониры" владели инициативой, но соперник стойко держался.



На 83-й минуте Габриэль Жезус мог принести хозяевам победу своим первым же касанием после выхода на замену, но Диогу Кошта отразил удар бразильца в упор.



Несмотря на попытки оказывать давление, "Арсеналу" не удалось избежать экстра-таймов. В экстра-таймах "канониры" сохраняли инициативу, но действовали с оглядкой на свои ворота, без явных моментов.



Так команды перешли к серии пенальти, и здесь себя с лучшей стороны проявил Райя, переведя удар Венделла в штангу и отразив выстрел Галено.



"Арсенал" с огромным трудом прошел "Порту", чья тактика создала канонирам" множество проблем в обоих матчах. Отдельной похвалы заслуживает Райя, доказавший, почему он является первым номером команды.



"Арсенал" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 1:0 (1:0) после экстра-таймов, победа "Арсенала" в серии пенальти — 4:2, по сумме двух матчей — 1:1



Серия пенальти: Эдегор (гол) — Пепе Акино (гол), Хаверц (гол) — Венделл (штанга), Сака (гол) — Груич (гол), Райс (гол) — Галено (голкипер).



Гол: Троссард 41.



"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Кивер (Зинченко 105), Габриэль, Райс, Жоржиньо (Жезус 83), Эдегор, Сака, Троссард (Троссард 105), Хаверц.



"Порту": Кошта, Мариу (Санчес 86), Пепе, Отавио, Венделл, Варела (Груич 90), Гонсалес (Эуштакиу 101), Пепе Акино, Консейсау (Боржеш 101), Эванилсон (Тареми 88), Галено.



Предупреждения: Салиба, Хаверц — Пепе.