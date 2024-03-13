Хейлунд сыграет против "Ливерпуля"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд должен вернуться в строй к четвертьфинальному матчу Кубка Англии против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

21-летний Хейлунд забивал на протяжении шести матчей подряд, пока не получил травму мышечного характера против "Лутона" 18 февраля.



С тех пор Хейлунд пропустил четыре матча "Юнайтед", однако в сборной Дании ожидают, что Расмус сыграет против "Ливерпуля" в воскресенье, после чего приедет в национальную команду на товарищеские поединки против Швейцарии и Фарерских островов.



"Для нас ясно, что Расмус сыграет против "Ливерпуля" в воскресенье, и он будет хорошо готов к этому матчу. Это то, чего мы ожидаем. Мы контактируем с "Юнайтед". Я разговаривал с Эриком (Тен Хагом), и таковы наши ожидания. Однако он должен выдержать этот матч", — цитирует главного тренера датской сборной Каспера Юльманна Evening Standard.