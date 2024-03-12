Хау не грозит увольнение из "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сохраняет поддержку саудовских владельцев клуба и не находится под угрозой увольнения.

После поражения 3:2 от "Челси" в понедельник вечером "Ньюкасл" обнаружил себя только на 10-м месте в Премьер-Лиге.



Складывается впечатление, что Хау находится под серьезным давлением, а таблоиды называют Жозе Моуриньо одним из возможных сменщиков Эдди в "Ньюкасле".



Но даже если "сороки", в прошлом сезоне финишировавшие на четвертом месте, не попадут в еврокубки, это не приведет к увольнению Хау, утверждает The Telegraph.



Сообщается, что положение Хау "безопаснее, чем полагают люди снаружи клуба", хотя на "Сент-Джеймс Парк" действительно есть чувство разочарования от того, как складывается этот сезон.



"Ньюкасл" собирается поддержать Хау в летнее трансферное окно, не сумев совершить приобретений в январе из-за правил финансового фейр-плей.



Саудиты учитывают, что купленные прошлым летом игроки не оправдали себя в полной мере, вдобавок "Ньюкасл" столкнулся с обилием травм, а один из новичков Сандро Тонали схлопотал дисквалификацию на 10 месяцев.