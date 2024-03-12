"Барселона" проявляет интерес к Луису Диасу

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Луис Диас в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на колумбийские источники, президент "Барселоны" Жоан Лапорта находится в контакте с советниками Диаса.



В то же время "Ливерпуль" сообщил коллегам из Испании, что Луис не продается и является частью долгосрочных планов.



Даже если бы "Ливерпуль" выразил готовность сесть за стол переговоров, "Барселоне" было бы очень сложно согласовать трансфер Луиса, учитывая свою финансовую ситуацию.



Сообщается, что "Ливерпуль" оценивает Диаса в 120-140 миллионов евро (102-120 млн. фунтов), и на "Ноу Камп" находят такую цену оторванной от реальности.



После своего перехода из "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022 Диас забил 22 гола в 85 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Вместе с "красными" 27-летний колумбиец выиграл Кубок Англии и два Кубка Лиги.