"Барселона" проявляет интерес к Луису Диасу

Луис Диас "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Луис Диас в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на колумбийские источники, президент "Барселоны" Жоан Лапорта находится в контакте с советниками Диаса.

В то же время "Ливерпуль" сообщил коллегам из Испании, что Луис не продается и является частью долгосрочных планов.

Даже если бы "Ливерпуль" выразил готовность сесть за стол переговоров, "Барселоне" было бы очень сложно согласовать трансфер Луиса, учитывая свою финансовую ситуацию.

Сообщается, что "Ливерпуль" оценивает Диаса в 120-140 миллионов евро (102-120 млн. фунтов), и на "Ноу Камп" находят такую цену оторванной от реальности.

После своего перехода из "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022 Диас забил 22 гола в 85 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Вместе с "красными" 27-летний колумбиец выиграл Кубок Англии и два Кубка Лиги.


Метки Барселона, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 22:00

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  1. dexter 12.03.2024 23:25 # dexter
    140 лямов на бочку. Завернем и отправим.

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  2. luxorgonsalez 12.03.2024 22:12 # luxorgonsalez
    Барса сидит двухслойную туалетную бумагу на однослойную разделяет ради экономии, какой ей нафиг Диас

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  3. superperez101 12.03.2024 22:02 # superperez101
    барса пусть свободных агентов ищет, нех жить не по средствам

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