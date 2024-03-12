Полиция продолжает расследование в отношении Антони
Полиция продолжает свое расследование в отношении Антони касательно применения вингером "Манчестер Юнайтед" физической силы к женскому полу.
Напомним, в сентябре 2023 Габриэла Каваллин обвинила Антони, своего бывшего бойфренда, в нанесении телесных повреждений. Девушка подала соответствующее заявление не только в полицию Бразилии, но и в полицию Большого Манчестера.
В результате Антони был отчислен из бразильской сборной, а "Юнайтед" дал время своему игроку, чтобы слетать на родину и попытаться уладить эту ситуацию.
По возвращении в Манчестер Антони, которого затем еще две девушки обвинили в аналогичных преступлениях, добровольно явился в местную полицию и дал показания.
С тех пор эта история заглохла, однако The Athletic может подтвердить, что, несмотря на отсутствие новостей, и в Бразилии, и в Англии расследование в отношении Антони продолжается. Рано или поздно футболист узнает, будут ли его судить.
Добавим, этот скандал напрямую сказался на игре Антони, который провел 954 минуты на поле в этом сезоне Премьер-Лиги, но в стартовом составе выходил лишь 11 раз — последний раз это случалось еще в декабре.
12.03.2024 21:00
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одмен, хорош постить второсортные новости по всяким нонеймам, лента в помойку превратилась, даже с адблокам.
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