Полиция продолжает расследование в отношении Антони

Антони Полиция продолжает свое расследование в отношении Антони касательно применения вингером "Манчестер Юнайтед" физической силы к женскому полу.

Напомним, в сентябре 2023 Габриэла Каваллин обвинила Антони, своего бывшего бойфренда, в нанесении телесных повреждений. Девушка подала соответствующее заявление не только в полицию Бразилии, но и в полицию Большого Манчестера.

В результате Антони был отчислен из бразильской сборной, а "Юнайтед" дал время своему игроку, чтобы слетать на родину и попытаться уладить эту ситуацию.

По возвращении в Манчестер Антони, которого затем еще две девушки обвинили в аналогичных преступлениях, добровольно явился в местную полицию и дал показания.

С тех пор эта история заглохла, однако The Athletic может подтвердить, что, несмотря на отсутствие новостей, и в Бразилии, и в Англии расследование в отношении Антони продолжается. Рано или поздно футболист узнает, будут ли его судить.

Добавим, этот скандал напрямую сказался на игре Антони, который провел 954 минуты на поле в этом сезоне Премьер-Лиги, но в стартовом составе выходил лишь 11 раз — последний раз это случалось еще в декабре.




Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 21:00

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  1. ruchinski 12.03.2024 21:10 # ruchinski
    одмен, хорош постить второсортные новости по всяким нонеймам, лента в помойку превратилась, даже с адблокам.

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