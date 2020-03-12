Тен Хаг может сохранить работу в МЮ, потому что увольнять его дорого

Внушительная стоимость увольнения Эрика Тен Хага может помочь главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сохранить свою работу.

Будущее Тен Хага остается под большим вопросом из-за нестабильного выступления "Юнайтед" во втором сезоне при Эрике.



Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф определится насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом в конце сезона, однако The Times уже сейчас может подтвердить, что это решение будет частично зависеть от финансовой ситуации в клубе.



Не секрет, что "Юнайтед" и так находится под давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, из-за чего "красные дьяволы" не смогли совершить приобретений в январе, даже на правах аренды.



Увольнение Тен Хага, чей контракт рассчитан до лета 2025, оценивается в 10 миллионов фунтов, и это может оказаться чересчур для "Юнайтед" в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



Источник добавляет, что представители различных тренеров уже предлагают "Юнайтед" услуги своих клиентов, однако Рэтклифф с большим уважением относится к Тен Хагу и привлекает Эрика к обсуждениям планов на будущее.