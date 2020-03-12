Тен Хаг может сохранить работу в МЮ, потому что увольнять его дорого

Эрик Тен Хаг Внушительная стоимость увольнения Эрика Тен Хага может помочь главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сохранить свою работу.

Будущее Тен Хага остается под большим вопросом из-за нестабильного выступления "Юнайтед" во втором сезоне при Эрике.

Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф определится насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом в конце сезона, однако The Times уже сейчас может подтвердить, что это решение будет частично зависеть от финансовой ситуации в клубе.

Не секрет, что "Юнайтед" и так находится под давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, из-за чего "красные дьяволы" не смогли совершить приобретений в январе, даже на правах аренды.

Увольнение Тен Хага, чей контракт рассчитан до лета 2025, оценивается в 10 миллионов фунтов, и это может оказаться чересчур для "Юнайтед" в случае непопадания в Лигу Чемпионов.

Источник добавляет, что представители различных тренеров уже предлагают "Юнайтед" услуги своих клиентов, однако Рэтклифф с большим уважением относится к Тен Хагу и привлекает Эрика к обсуждениям планов на будущее.




Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, финансы

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 20:00

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