"Тоттенхэм" узнает характер травмы Ван де Вена в ближайшие 24 часа

"Тоттенхэм" ожидает получить результаты углубленного обследования защитника Микки Ван де Вена в ближайшие 24 часа.

Ван де Вен был вынужденно заменен во втором тайме победного для "Тоттенхэма" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (0:4), получив травму задней поверхности бедра.



По информации The Telegraph, сегодня Ван де Вен проходит углубленное обследование, и существует вероятность, что 22-летнему голландцу потребуется операция.



Потеря Ван де Вена, самого быстрого игрока в этом сезоне Премьер-Лиги, в любом случае станет ударом по шансам "Тоттенхэма" пробиться в Лигу Чемпионов.



К счастью для главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, у него есть готовая замена Ван де Вену. Речь идет о январском новичке "шпор" Раду Дрэгушине.