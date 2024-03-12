Зарплатная ведомость "Юнайтед" снова выросла

Зарплатная ведомость "Манчестер Юнайтед" достигла новых высот.

В прошлом сезоне зарплатная ведомость "Юнайтед" и так была самой большой в Премьер-Лиге — 384.1 млн. фунтов.



Сегодня "Юнайтед" опубликовал отчет за второй квартал финансового года, из которого следует, что зарплатная ведомость выросла еще на четверть и составила 479 млн. фунтов.



Клуб с "Олд Траффорд" смог позволить себе потратить на зарплаты больше благодаря возвращению в Лигу Чемпионов.



"Юнайтед" также прогнозирует, что в этом сезоне заработает от 635 до 665 млн. фунтов — против 648.4 млн. фунтов в 2022/23, когда "красные дьяволы" в итоге все равно ушли в минус на 42.1 млн. фунтов.



Из отчета следует, что новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф инвестировал в клуб уже 156 млн. фунтов. Еще 78 млн. фунтов британский бизнесмен вложит позже.



Долгосрочный долг "Юнайтед" остается на отметке в 508.1 млн. фунтов. В этой сумме не учетны краткосрочные обязательства и возобновляемые кредитные линии клуба.