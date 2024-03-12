Маунт возобновил тренировки

Мейсон Маунт Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт возобновил тренировки после четырех месяцев отсутствия с травмой икроножной мышцы.

Маунт успел сыграть только 12 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях после своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов прошлым летом.

Мейсон не появляется на футбольном поле с победы 1:0 над "Лутоном" в Премьер-Лиге 11 ноября, вскоре после того матча получив свою травму на тренировке.

Восстановление Маунта заняло больше времени, чем ожидалось, однако сейчас, сообщает Daily Mail, 25-летний англичанин смог приступить к тренировкам со своими партнерами по команде на базе в Каррингтоне.

Учитывая столь длительное отсутствие Маунта, ему потребуется время для возвращения в форму. Скорее всего, Мейсон снова сыграет за "Юнайтед" уже после международного перерыва.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 16:00

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  1. ilovemanutd 12.03.2024 16:55 # ilovemanutd
    Це хто?

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  2. tigerpool 12.03.2024 16:52 # tigerpool
    Геллахера туда же, к нему в пару

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  3. ugunner4 12.03.2024 16:25 # ugunner4
    ух ты ж, кто-то его еще помнит?

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