Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт возобновил тренировки после четырех месяцев отсутствия с травмой икроножной мышцы.

Маунт успел сыграть только 12 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях после своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов прошлым летом.



Мейсон не появляется на футбольном поле с победы 1:0 над "Лутоном" в Премьер-Лиге 11 ноября, вскоре после того матча получив свою травму на тренировке.



Восстановление Маунта заняло больше времени, чем ожидалось, однако сейчас, сообщает Daily Mail, 25-летний англичанин смог приступить к тренировкам со своими партнерами по команде на базе в Каррингтоне.



Учитывая столь длительное отсутствие Маунта, ему потребуется время для возвращения в форму. Скорее всего, Мейсон снова сыграет за "Юнайтед" уже после международного перерыва.