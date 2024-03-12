Эдвардс согласился вернуться в "Ливерпуль"

Майкл Эдвардс Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс согласился вернуться в мерсисайдский клуб.

По информации Sky Sports, переговоры между Эдвардсом и владельцами "Ливерпуля" завершились накануне, и позже на этой неделе возвращение Майкла будет подтверждено официально.

Эдвардс вернется в "Ливерпуль" в новой роли и будет контролировать все футбольные операции "красных". Уход в конце сезона Юргена Клоппа с поста главного тренера дает клубу возможность, чтобы совершить такой маневр и наделить Майкла дополнительной властью.

Изначально Эдвардс отказался вернуться в "Ливерпуль", который он покинул в конце сезона 2021/22, однако американские владельцы "красных" проявили настойчивость и добились своего.

Что касается бывшей должности Эдвардса, спортивного директора, то ее должен занять покидающий "Борнмут" Ричард Хьюз.

В первую очередь Эдвардс и Хьюз должны будут определить преемника для Клоппа, убедившись, что следующий главный тренер получит надежную структуру с работающими механизмами.


Метки Борнмут, Ливерпуль, Хьюз, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 15:00

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