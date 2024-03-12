Эдвардс согласился вернуться в "Ливерпуль"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс согласился вернуться в мерсисайдский клуб.

По информации Sky Sports, переговоры между Эдвардсом и владельцами "Ливерпуля" завершились накануне, и позже на этой неделе возвращение Майкла будет подтверждено официально.



Эдвардс вернется в "Ливерпуль" в новой роли и будет контролировать все футбольные операции "красных". Уход в конце сезона Юргена Клоппа с поста главного тренера дает клубу возможность, чтобы совершить такой маневр и наделить Майкла дополнительной властью.



Изначально Эдвардс отказался вернуться в "Ливерпуль", который он покинул в конце сезона 2021/22, однако американские владельцы "красных" проявили настойчивость и добились своего.



Что касается бывшей должности Эдвардса, спортивного директора, то ее должен занять покидающий "Борнмут" Ричард Хьюз.



В первую очередь Эдвардс и Хьюз должны будут определить преемника для Клоппа, убедившись, что следующий главный тренер получит надежную структуру с работающими механизмами.