Невилл считает, что "Челси" нужен план насчет Джеймса и Чилуэлла

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Челси" готовиться к тому, что крайние защитники Рис Джеймс и Бен Чилуэлл так и не смогут регулярно играть за клуб.

Заступая на должность главного тренера "Челси" прошлым летом, Маурисио Почеттино возлагал большие надежды на Джеймса и Чилуэлла. Первого аргентинский специалист назначил капитаном, второго — одним из вице-капитанов.



Однако роль ключевого игрока и лидера команды оказалась не по зубам ни Джеймсу, ни Чилуэллу, потому что большую частью сезона оба проводят в лазарете. Рис пропустил уже 32 матча "синих" в этом сезоне, Бен — 19.



Невилл сильно сомневается, что Джеймс и Чилуэлл смогут избавиться от своей репутации травматичных игроков и выходить на футбольное поле каждую неделю.



"Нам нужно перестать говорить о них. Эти игроки всегда будут травмированы, поэтому "Челси" нужен план на этот счет".



"До тех пор, пока оба не проведут два-три сезона без травм, "Челси" должен быть готов в любой момент остаться без них", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.