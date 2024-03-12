Невилл считает, что "Челси" нужен план насчет Джеймса и Чилуэлла

Рис Джеймс и Бен Чилуэлл Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Челси" готовиться к тому, что крайние защитники Рис Джеймс и Бен Чилуэлл так и не смогут регулярно играть за клуб.

Заступая на должность главного тренера "Челси" прошлым летом, Маурисио Почеттино возлагал большие надежды на Джеймса и Чилуэлла. Первого аргентинский специалист назначил капитаном, второго — одним из вице-капитанов.

Однако роль ключевого игрока и лидера команды оказалась не по зубам ни Джеймсу, ни Чилуэллу, потому что большую частью сезона оба проводят в лазарете. Рис пропустил уже 32 матча "синих" в этом сезоне, Бен — 19.

Невилл сильно сомневается, что Джеймс и Чилуэлл смогут избавиться от своей репутации травматичных игроков и выходить на футбольное поле каждую неделю.

"Нам нужно перестать говорить о них. Эти игроки всегда будут травмированы, поэтому "Челси" нужен план на этот счет".

"До тех пор, пока оба не проведут два-три сезона без травм, "Челси" должен быть готов в любой момент остаться без них", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Джеймс, Невилл, травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 14:00

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  1. gjchancel 12.03.2024 14:38 # gjchancel
    Да, как-то не очень получается. Мне кажется, они млишком резко вступают в бой, Чили после травмы играл каждый матч - зачем не понятно!! Нужео как-то постипено но нет. Вчера тоже самое с Куку он только венулся уже 90мин интересивоно ((((

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  2. narcot 12.03.2024 14:21 # narcot
    жаль топарей((

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