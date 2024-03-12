Тиагу Пинту готов заменить Эшуорта в "Ньюкасле"

Бывший спортивный директор "Ромы" Тиагу Пинту заявил, что был бы заинтересован поработать с "Ньюкаслом".

"Ньюкасл" находится в поисках нового спортивного директора с тех пор, как в прошлом месяце Дэн Эшуорт уведомил "сорок" о своем желании отправиться в "Манчестер Юнайтед" и был отправлен в оплачиваемый отпуск.



Одним из кандидатов на вакантную роль в "Ньюкасле" считается Пинту, который заслужил сильную репутацию своей работой в "Бенфике" и "Роме", и Тиагу готов к диалогу с английским клубом.



"Если большой клуб вроде "Ньюкасла" попросит поговорить с тобой, ты, конечно, будешь заинтересован. Я очень хорошо знаю клуб благодаря сэру Бобби Робсону, который был большой личностью в Португалии, и мы связывали его с "Ньюкаслом". Я следил за клубом по этой причине".



"Проделанная новыми владельцами работа впечатляет — с помощью умной стратегии они перешли от борьбы за выживание до участия в Лиге Чемпионов, так что у "Ньюкасла" огромный потенциал".



"Я не знаю, заинтересованы они ли нет, но кто бы отказался от такого рода проекта?" — цитирует Пинту i Sport.



Добавим, близким соратником Пинту в "Ньюкасле" был его соотечественник Жозе Моуриньо, которого сватают на место главного тренера "сорок" Жозе Моуриньо.