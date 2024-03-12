"Селтик" — один из претендентов на Келлехера

Кувин Келлехер "Ливерпулю" предстоит битва за удержание в клубе голкипера Кувина Келлехера, одним из претендентов на которого является "Селтик".

В семи последних матчах именно Келлехер защищал ворота "Ливерпуля", что связано с травмой первого номера "красных" Алиссона.

25-летний ирландец проявил себя с лучшей стороны и даже помог команде Юргена одолеть "Челси" в финале Кубка Лиги.

Однако уже через несколько недель Алиссон вернется в строй, и перспективы Келлехера стать основным голкипером в "Ливерпуле" крайне сомнительны.

Ожидается, что грядущим летом к Келлехеру будет существовать большой интерес со стороны клубов, готовых предложить Кувину регулярную игровую практику.

Как сообщает talkSPORT, заполучить Келлехра хочет "Селтик", который в конце сезона провожает на пенсию Джо Харта. Также Кувин может оказаться на радаре у "Челси" и "Ноттингем Форест".


Метки Келлехер, Ливерпуль, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 12.03.2024 12:31 # scauzer11
    любой слух, хоть про кого и чупси тут как тут)

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  2. lfcallday 12.03.2024 12:26 # lfcallday
    Эдвардс на пороге возвращения в Ливерпуль, Келлехер будет стоить дорого :)

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