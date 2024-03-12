"Селтик" — один из претендентов на Келлехера
"Ливерпулю" предстоит битва за удержание в клубе голкипера Кувина Келлехера, одним из претендентов на которого является "Селтик".
В семи последних матчах именно Келлехер защищал ворота "Ливерпуля", что связано с травмой первого номера "красных" Алиссона.
25-летний ирландец проявил себя с лучшей стороны и даже помог команде Юргена одолеть "Челси" в финале Кубка Лиги.
Однако уже через несколько недель Алиссон вернется в строй, и перспективы Келлехера стать основным голкипером в "Ливерпуле" крайне сомнительны.
Ожидается, что грядущим летом к Келлехеру будет существовать большой интерес со стороны клубов, готовых предложить Кувину регулярную игровую практику.
Как сообщает talkSPORT, заполучить Келлехра хочет "Селтик", который в конце сезона провожает на пенсию Джо Харта. Также Кувин может оказаться на радаре у "Челси" и "Ноттингем Форест".
12.03.2024 12:00
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любой слух, хоть про кого и чупси тут как тут)
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Эдвардс на пороге возвращения в Ливерпуль, Келлехер будет стоить дорого :)
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