"Селтик" — один из претендентов на Келлехера

"Ливерпулю" предстоит битва за удержание в клубе голкипера Кувина Келлехера, одним из претендентов на которого является "Селтик".

В семи последних матчах именно Келлехер защищал ворота "Ливерпуля", что связано с травмой первого номера "красных" Алиссона.



25-летний ирландец проявил себя с лучшей стороны и даже помог команде Юргена одолеть "Челси" в финале Кубка Лиги.



Однако уже через несколько недель Алиссон вернется в строй, и перспективы Келлехера стать основным голкипером в "Ливерпуле" крайне сомнительны.



Ожидается, что грядущим летом к Келлехеру будет существовать большой интерес со стороны клубов, готовых предложить Кувину регулярную игровую практику.



Как сообщает talkSPORT, заполучить Келлехра хочет "Селтик", который в конце сезона провожает на пенсию Джо Харта. Также Кувин может оказаться на радаре у "Челси" и "Ноттингем Форест".