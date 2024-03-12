Палмер не ожидал, что будет так хорош в "Челси"

Вингер "Челси" Коул Палмер признался, что удивлен стартом своей карьеры в лондонском клубе.

Накануне 21-летний Палмер своим голом и результативной передачей помог "Челси" одержать победу 3:2 над "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге.



Сделал это Палмер на глазах не только владельцев "Челси" и голливудского актера Адама Сэндлера, но и главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который тоже был замечен на трибунах "Стэмфорд Бридж".



После своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов Палмер забил 11 голов и отдал восемь результативных передач за "Челси" в Премьер-Лиге, автоматически став кандидатом на место в заявке сборной Англии в преддверии Евро-2024, и Коул весьма удивлен своими успехами.



"Если бы на старте сезона кто-нибудь сказал мне, что у меня будет возможность отправиться на Евро, я бы не поверил. Я двигаюсь матч за матчем, а затем посмотрим, что случится летом".



"Мы проявили страсть, смело забирали подборы и не дали себя запугать. Будучи молодой командой, мы все равно будем совершать ошибки", — цитирует Палмера Daily Mail.