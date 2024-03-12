Анонс матча "Арсенал" — "Порту"

Галено и Деклан Райс В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Порту" перед "Арсеналом" стоит задача отыграть дефицит в один гол.

"Арсенал" демонстрирует впечатляющую результативность в Премьер-Лиге в 2024 году, выиграв восемь матчей из восьми с общим счетом 33:4. Однако 21 марта "канонирам" не удалось забить "Порту" в Лиге Чемпионов.

Более того, на исходе компенсированного времени матча в Португалии Галено нанес дальний удар, который ознаменовал победу "Порту" со счетом 1:0. Исправить эту ситуацию "Арсенал" постарается дома на "Эмирейтс".

"Мы должны подправить некоторые вещи, чтобы создавать больше моментов, нежели в первом матче. Это уровень Лиги Чемпионов, противостояний с ведущими командами. Мы должны сыграть лучше во вторник. Надеюсь, фанаты сделают так, что на стадионе будет шумно, и вместе мы сможем выполнить задачу и выйти в четвертьфинал", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета на пресс-конференции.

- "Арсенал" выиграл все три предыдущих домашних матча против "Порту" в еврокубках с общим счетом 11:0.

- "Порту" одержал только одну победу в 23 выездах к английским командам в еврокубках (3 ничьи, 19 поражений) — 0:1 против "Челси" в апреле 2021, но тот матч прошел в Севилье из-за пандемии коронавируса.

- "Арсенал" выиграл все три домашних матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 12:0.

- Вингер "Арсенала" Букайо Сака и забивал, и ассистировал в каждом из трех своих домашних матчей в Лиге Чемпионов. Единственным игроком, делавшим это четыре раза подряд в истории соревнования, был Карим Бензема за "Реал" в сезоне 2011/12.

- Галено поучаствовал в восьми голах в своих шести матчах за "Порту" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (5+3).

- "Порту" выиграл только два из 22 выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов.

- "Арсенал" может выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов впервые с сезона 2009/10.

- "Арсенал" вылетал со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов чаще, чем какая-либо другая команда, включая все семь своих предыдущих попыток здесь.

- В шести своих предыдущих сезонах участия в плей-офф Лиги Чемпионов "Порту" трижды вылетал и трижды проходил дальше, начиная двхуматчевое противостояние с победы.

- "Порту" еще никогда не одерживал обе победы в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги Чемпионов.

- "Порту" не проигрывает шесть матчей кряду во всех турнирах (5 побед, 1 ничья).

Из-за травмы стопы за "Арсенал" не сыграет нападающий Габриэль Мартинелли. Давид Райя вернется на ворота, пропустив матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" из-за условий своей аренды. Такехиро Томиясу остается в лазарете "канониров".

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Арсенал" (Англия) — "Порту" (Португалия). Первый матч — 0:1
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Арсенал, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 838

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Последние комментарии:




  1. gameboy 12.03.2024 11:42 # gameboy
    Лига Европы сука пхахаахаха

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  2. mrcredo 12.03.2024 11:31 # mrcredo
    За Арсенал. Нужно, чтобы как можно дальше прошли, вплоть до финала. Нужна нагрузка.

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  3. tihinya-moiyobir 12.03.2024 11:27 # tihinya-moiyobir
    Проход Порту.

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  4. r-quaresma7 12.03.2024 11:22 # r-quaresma7
    Ничья

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  5. sellman 12.03.2024 10:43 # sellman
    Доброе утро, ИМПЕРАТОРЫ!

    0рси0 0ртет0 — будет страдать с 0 на табло. Факт, который не оспоришь.

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  6. electric 12.03.2024 10:20 # electric
    "Арсенал" вылетал со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов чаще, чем какая-либо другая команда, включая все семь своих предыдущих попыток здесь.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106360/?c=1#c7902471

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  7. electric 12.03.2024 10:19 # electric
    Ну вот и судный день для ортеты.

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  8. tot35 12.03.2024 10:07 # tot35
    Арсенал вперёёд!!!

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  9. gameboy 12.03.2024 10:04 # gameboy
    Че там по тёлкси?

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