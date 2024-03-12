Нету — цель номер один "Ньюкасла" на лето

Педру Нету Вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету является наиболее желанной целью "Ньюкасла" на летнее трансферное окно.

25-летний Нету очень ярко проводит этот сезон, забив два гола и отдав девять результативных передач в Премьер-Лиге, что позволяет "Вулверхэмптону" претендовать на попадание в еврокубки.

Своей игрой Нету привлек внимание ряда грандов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако talkSPORT утверждает, что "Ньюкасл" тоже собирается побороться за оцениваемого в 60 миллионов фунтов игрока сборной Португалии.

"Ньюкасл" рассматривает Нету в качестве своей цели номер один на лето, однако для столь затратного приобретения "сорокам" придется кого-нибудь продать — вроде Жоэлинтона или Мигеля Альмирона.


Метки Вулверхэмптон, Нету, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 09:00

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  1. shearer1 12.03.2024 09:10 # shearer1
    Альмирон конечно. Контракт Жоэля уже продлевают. Эффект мощного ЛПЗ очевиден. Без него оборона даже хромает

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