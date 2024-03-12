Эдегор считает, что победа над "Брентфордом" поможет "Арсеналу" против "Порту"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор считает, что победа 2:1 над "Брентфордом" поможет его команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

Несмотря на свою устрашающую форму в Премьер-Лиге в 2024 году, первый матч против "Порту" "Арсенал" проиграл со счетом 1:0. "Канониры" оказались застигнуты врасплох тактикой мелкого фола, провокациями и затяжками времени в исполнении соперника.



Похожим образом пытался играть и "Брентфорд" в минувшую субботу, однако "Арсенал" дожал своего соперника, и эта победа придает Эдегору уверенности в преддверии вечера вторника.



"Это была действительно хорошая практика для предстоящего матча. Нам пришлось иметь дело со множеством различных ситуаций, множеством затяжек времени. Нам требовалось контролировать свои эмоции весь матч, и мы великолепно с этим справились. Это была действительно хорошая практика для следующего большого матча, и мы великолепно справились".



"В первом матче против "Порту" мяч много раз выходил из игры, было много остановок и возобновлений игры. Это же можно было наблюдать и против "Брентфорда", и мы справились с этим великолепным образом".



"В этом матче мы уже показали, что кое-чему научились в Порту. Надеюсь, в ответной встрече мы сделаем это еще лучше. Во-первых, мы хотим сыграть в свою игру. Мы не хотим чересчур зацикливаться на них и на том, что они делают. Мы хотим играть в свою игру, и это самое важное", — цитирует Эдегора Daily Mirror.