Эдегор считает, что победа над "Брентфордом" поможет "Арсеналу" против "Порту"

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор считает, что победа 2:1 над "Брентфордом" поможет его команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

Несмотря на свою устрашающую форму в Премьер-Лиге в 2024 году, первый матч против "Порту" "Арсенал" проиграл со счетом 1:0. "Канониры" оказались застигнуты врасплох тактикой мелкого фола, провокациями и затяжками времени в исполнении соперника.

Похожим образом пытался играть и "Брентфорд" в минувшую субботу, однако "Арсенал" дожал своего соперника, и эта победа придает Эдегору уверенности в преддверии вечера вторника.

"Это была действительно хорошая практика для предстоящего матча. Нам пришлось иметь дело со множеством различных ситуаций, множеством затяжек времени. Нам требовалось контролировать свои эмоции весь матч, и мы великолепно с этим справились. Это была действительно хорошая практика для следующего большого матча, и мы великолепно справились".

"В первом матче против "Порту" мяч много раз выходил из игры, было много остановок и возобновлений игры. Это же можно было наблюдать и против "Брентфорда", и мы справились с этим великолепным образом".

"В этом матче мы уже показали, что кое-чему научились в Порту. Надеюсь, в ответной встрече мы сделаем это еще лучше. Во-первых, мы хотим сыграть в свою игру. Мы не хотим чересчур зацикливаться на них и на том, что они делают. Мы хотим играть в свою игру, и это самое важное", — цитирует Эдегора Daily Mirror.


Метки Арсенал, Брентфорд, Лига Чемпионов, Порту, Премьер-Лига, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 08:00

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  1. tot35 12.03.2024 08:39 # tot35
    А где Членосос88. Небось захлебнулся своей мочой от празднования победы парашси. Который никак в 10 ку не попадает)))

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